ЗАЧЕМ ЭТИ ОТЛЁЖКИ?
как по мне никаких отлёжек, на мобильном должно быть 3,01 а лучше 0,01
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лис, 2019 23:12
ЗАЧЕМ ЭТИ ОТЛЁЖКИ?
как по мне никаких отлёжек, на мобильном должно быть 3,01 а лучше 0,01
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 09 лис, 2019 23:20
ясно
перевел деньги на карту через сайт киевстара - все залетело, ждем кэшбэк
Додано: Суб 09 лис, 2019 23:52
Re: Приватбанк
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Нед 10 лис, 2019 00:26
та пускай пользуются ... шо там тех 81 грн.
фишка всё равно одноразовая
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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