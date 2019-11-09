ЗАЧЕМ ЭТИ ОТЛЁЖКИ?
как по мне никаких отлёжек, на мобильном должно быть 3,01 а лучше 0,01
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Додано: Суб 09 лис, 2019 23:12
ЗАЧЕМ ЭТИ ОТЛЁЖКИ?
как по мне никаких отлёжек, на мобильном должно быть 3,01 а лучше 0,01
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 09 лис, 2019 23:20
ясно
перевел деньги на карту через сайт киевстара - все залетело, ждем кэшбэк
Додано: Суб 09 лис, 2019 23:52
Re: Приватбанк
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Нед 10 лис, 2019 00:26
та пускай пользуются ... шо там тех 81 грн.
фишка всё равно одноразовая
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Нед 10 лис, 2019 08:23
Таки превысил какие то годовые лимиты. Начал пополнять с 3000 уменьшая по 100. Удалось перевести 900. Больше не дает. Перевел на другой номер и вывел. Всем откликнувшимся +.[/quote]
Если вы прогоняете такие объемы через СГ, то должны помнить о годовом лимите в 62к.
Додано: Нед 10 лис, 2019 11:23
Re: Приватбанк
За регулярний платіж поповнення мобільного нараховують кешбек по акції?
Додано: Нед 10 лис, 2019 11:35
Я правильно зрозумів, що макс.сума поповнення повинна бути 2116.69 грн (1% за кредитні+ 5 грн)?
Востаннє редагувалось anikola13 в Нед 10 лис, 2019 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 лис, 2019 11:37
Re: Приватбанк
Мед та ще й ложкою))
Додано: Нед 10 лис, 2019 12:04
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