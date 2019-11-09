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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8328832983308331
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 23:12

  Diablo1977 написав:Доброго времени суток, по акции пополнение мобильного, пополнил киевстар, а когда можно пробовать выводить на карту сразу или дать отлежаться пару суток?


ЗАЧЕМ ЭТИ ОТЛЁЖКИ?

как по мне никаких отлёжек, на мобильном должно быть 3,01 а лучше 0,01 :lol:
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 23:20

ясно
перевел деньги на карту через сайт киевстара - все залетело, ждем кэшбэк :D
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 23:52

Re: Приватбанк

  uaprofi написав:читать лучше официальные правила.

не читали вы классику современности

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 00:26

та пускай пользуются ... шо там тех 81 грн.
фишка всё равно одноразовая

Часто мизантропия проявляется стремлением сочинять художественные, философские или психологические тексты, которые нацелены на дискредитацию образа человека и опорочивание самой его сущности
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 08:23

Таки превысил какие то годовые лимиты. Начал пополнять с 3000 уменьшая по 100. Удалось перевести 900. Больше не дает. Перевел на другой номер и вывел. :D Всем откликнувшимся +.[/quote]


Если вы прогоняете такие объемы через СГ, то должны помнить о годовом лимите в 62к.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 11:23

Re: Приватбанк

За регулярний платіж поповнення мобільного нараховують кешбек по акції?
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 11:35

  MASolomko написав:7% беруть з урахуванням комісії. Тобто сума з комісією повинна бути не більше 2'142,86 для отримання максимального профіту. :D

Я правильно зрозумів, що макс.сума поповнення повинна бути 2116.69 грн (1% за кредитні+ 5 грн)?
Востаннє редагувалось anikola13 в Нед 10 лис, 2019 11:39, всього редагувалось 1 раз.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 11:37

Re: Приватбанк

tarasum написав:За регулярний платіж поповнення мобільного нараховують кешбек по акції?
Мед та ще й ложкою))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 12:04

  tarasum написав:За регулярний платіж поповнення мобільного нараховують кешбек по акції?

перечитайте условия акции кэшбэк начисляется только при пополнении через мобильное приложение Приват24
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 12:59

Re: Приватбанк

  anikola13 написав:Я правильно зрозумів, що макс.сума поповнення повинна бути...
2'137,86 грн + комісія за поповнення 5 грн і остаточно вийде 2'142,86 грн.

Кешбек 7% нараховують і на суму поповнення, й на суму комісії. Теоретично це максимальна сума для отримання кешбеку 120,75 грн нетто (150 грн брутто). Кешбек не нараховується на комісію за поповнення кредитними коштами (на практиці вище перевірили).
MASolomko
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  #<1 ... 8328832983308331
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