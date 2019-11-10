Подскажите плиз. Есть Универсальная голд, но без функции бесконтактных платежей. А хотелось бы иметь карту с такой возможностью.Какой вариант выбирать? 1. Перевыпуск имеющейся, но с бесконтактом. 2. дополнительно открыть "карту с инд. дизайном" 3. дополнительно открыть "карту с фото" Заранее спасибо за ответы.
Danik написав:Подскажите плиз. Есть Универсальная голд, но без функции бесконтактных платежей. А хотелось бы иметь карту с такой возможностью.Какой вариант выбирать? 1. Перевыпуск имеющейся, но с бесконтактом. 2. дополнительно открыть "карту с инд. дизайном" 3. дополнительно открыть "карту с фото" Заранее спасибо за ответы.
Danik написав:1. Перевыпуск имеющейся, но с бесконтактом.
На "пуповых" отделениях можно перевыпустить на бесконтакт, иногда даже в "новом пакращеном дизайне". Бесплатно. Походите поспрашивайте в отделениях про мгновенные универсалки с бесконтактом, думаю найдёте если не в первом, то во втором-третьем точно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин