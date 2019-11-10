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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8329833083318332
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 18:17

Re: Приватбанк

Подскажите плиз. Есть Универсальная голд, но без функции бесконтактных платежей. А хотелось бы иметь карту с такой возможностью.Какой вариант выбирать?
1. Перевыпуск имеющейся, но с бесконтактом.
2. дополнительно открыть "карту с инд. дизайном"
3. дополнительно открыть "карту с фото"
Заранее спасибо за ответы.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 18:22

Re: Приватбанк

Danik написав:Подскажите плиз. Есть Универсальная голд, но без функции бесконтактных платежей. А хотелось бы иметь карту с такой возможностью.Какой вариант выбирать?
1. Перевыпуск имеющейся, но с бесконтактом.
2. дополнительно открыть "карту с инд. дизайном"
3. дополнительно открыть "карту с фото"
Заранее спасибо за ответы.


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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 18:27

stryzhko
3. Стоимость оформления 100 грн.
https://privatbank.ua/ru/platezhnie-karty/karta-s-foto
Я чегото недоглядел?
Danik
 
Повідомлень: 359
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 18:38

Re: Приватбанк

  Danik написав:3. Стоимость оформления 100 грн.

То голд 150. 2 для ваших целей имеет смысл только в варианте "Універсальна картка з індивідуальним дизайном з фото" за 149, а так она еще бывает в варианте без фото и без paypass.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 18:42

  Danik написав:1. Перевыпуск имеющейся, но с бесконтактом.

На "пуповых" отделениях можно перевыпустить на бесконтакт, иногда даже в "новом пакращеном дизайне". Бесплатно.
Походите поспрашивайте в отделениях про мгновенные универсалки с бесконтактом, думаю найдёте если не в первом, то во втором-третьем точно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:57

  MASolomko написав:
  anikola13 написав:Я правильно зрозумів, що макс.сума поповнення повинна бути...
2'137,86 грн + комісія за поповнення 5 грн і остаточно вийде 2'142,86 грн.

Кешбек 7% нараховують і

Нафіга робити цю акцію і "інтелектуальна система" блокує??? Смішні. Приват блочить поповнення на таку суму. Як розблочити і заставити їх провести цей платіж?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 20:14

Danik Список відділень з новими картками
https://www.facebook.com/privatbank/pho ... =3&theater
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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