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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8330833183328333
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:44

Re: Приватбанк

  Danik написав:Есть Универсальная голд, но без функции бесконтактных платежей. А хотелось бы иметь карту с такой возможностью.
Все именные карты с фото идут с поддержкой бесконтактной технологии оплаты.

К данному счету получиться выпустить или голд-карту, или карту с индивидуальным дизайном.

Карты мгновенного выпуска Mastercard идут Debit, а платные — Credit. Все карты с индивидуальным дизайном — идут Mastercard Debit. В пределах Украины значения не имеет, но заграницей есть нюансы.
Про Visa не скажу.

Выпуск именной голд карты — 150 грн, с индивидуальным дизайном — 149 грн.
Также к другому не голд КдВ-счету можно выпустить обычную именную КдВ Mastercard Debit.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:17

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:не пускала пополнить "левый" номер, но позволила - "фин"
Брехня,у меня и фин не даёт.Видимо так же в чём то другом собака порылась.Ошибку не пишет, вроде как пополнилось,вылазит Чупакабстер и купоны предлагает взять скидочные. А после гляжу а оно как было так и есть.
Дядя Дима
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