Все именные карты с фото идут с поддержкой бесконтактной технологии оплаты.
К данному счету получиться выпустить или голд-карту, или карту с индивидуальным дизайном.
Карты мгновенного выпуска Mastercard идут Debit, а платные — Credit. Все карты с индивидуальным дизайном — идут Mastercard Debit. В пределах Украины значения не имеет, но заграницей есть нюансы.
Про Visa не скажу.
Выпуск именной голд карты — 150 грн, с индивидуальным дизайном — 149 грн.
Также к другому не голд КдВ-счету можно выпустить обычную именную КдВ Mastercard Debit.