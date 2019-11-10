Danik написав:Есть Универсальная голд, но без функции бесконтактных платежей. А хотелось бы иметь карту с такой возможностью.
Все именные карты с фото идут с поддержкой бесконтактной технологии оплаты.
К данному счету получиться выпустить или голд-карту, или карту с индивидуальным дизайном.
Карты мгновенного выпуска Mastercard идут Debit, а платные — Credit. Все карты с индивидуальным дизайном — идут Mastercard Debit. В пределах Украины значения не имеет, но заграницей есть нюансы. Про Visa не скажу.
Выпуск именной голд карты — 150 грн, с индивидуальным дизайном — 149 грн. Также к другому не голд КдВ-счету можно выпустить обычную именную КдВ Mastercard Debit.
Flamingo написав:не пускала пополнить "левый" номер, но позволила - "фин"
Брехня,у меня и фин не даёт.Видимо так же в чём то другом собака порылась.Ошибку не пишет, вроде как пополнилось,вылазит Чупакабстер и купоны предлагает взять скидочные. А после гляжу а оно как было так и есть.