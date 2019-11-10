RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8330833183328333
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:44

Re: Приватбанк

  Danik написав:Есть Универсальная голд, но без функции бесконтактных платежей. А хотелось бы иметь карту с такой возможностью.
Все именные карты с фото идут с поддержкой бесконтактной технологии оплаты.

К данному счету получиться выпустить или голд-карту, или карту с индивидуальным дизайном.

Карты мгновенного выпуска Mastercard идут Debit, а платные — Credit. Все карты с индивидуальным дизайном — идут Mastercard Debit. В пределах Украины значения не имеет, но заграницей есть нюансы.
Про Visa не скажу.

Выпуск именной голд карты — 150 грн, с индивидуальным дизайном — 149 грн.
Также к другому не голд КдВ-счету можно выпустить обычную именную КдВ Mastercard Debit.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1450
З нами з: 08.03.18
Подякував: 64 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:17

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:не пускала пополнить "левый" номер, но позволила - "фин"
Брехня,у меня и фин не даёт.Видимо так же в чём то другом собака порылась.Ошибку не пишет, вроде как пополнилось,вылазит Чупакабстер и купоны предлагает взять скидочные. А после гляжу а оно как было так и есть.
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 539
З нами з: 29.11.16
Подякував: 247 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 02:24

  Flamingo написав:
  anikola13 написав:Нафіга робити цю акцію і "інтелектуальна система" блокує??? Смішні. Приват блочить поповнення на таку суму. Як розблочити і заставити їх провести цей платіж?

Пополняете наверное не свой фин.номер?

Да, не фин. Буду пробовать фин. Но думаю, что не пропустит.
Это что за система, которая блочит платежи в мобайл приват24? Смешно.
anikola13
 
Повідомлень: 702
З нами з: 08.02.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 02:39

  tarasum написав:
  Slx написав:Картки класу “gold”, а також карти Юніорів будуть доступні для замовлення згодом.

Хтось отримав кольорові картки голд? Чи вони фізично? Бо пишуть про звичайні(

Кінець 2019-го - початок 2020-го.
Slx
 
Повідомлень: 271
З нами з: 23.07.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:34

Re: Приватбанк

Інет оплата глючить, чат каже що з картками глобальні трабли, це правда чи відмазки?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8356
З нами з: 15.04.09
Подякував: 450 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:36

Re: Приватбанк

Спробував десь 2-3 рази оплатити картою виза на али помилка виходить і оплата не проходить. При перший спробі оплати зняли кошти і відразу прийшли назад.
rosstikf
 
Повідомлень: 31
З нами з: 25.03.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:45

rosstikf
на али в окне оплаты повесили баннер

Примітка: картки PRIVATE BANK наразі недоступні. Скористайтеся карткою іншого банку або іншим способом оплати.
Kalgan
 
Повідомлень: 139
З нами з: 02.01.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:46

Неожиданно для Привата наступило 11.11.
Внезапно и пидступно )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2684
З нами з: 27.12.17
Подякував: 66 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:57

Re: Приватбанк

На Алиэкспрессе при оплате заказа пишет: Картки PRIVATE BANK наразі недоступні. Скористайтесь карткою іншого банку.
Вот тебе, бабушка, и черная пятница!

UPD: а, все уже в курсе :D
Ferlakur
 
Повідомлень: 3204
З нами з: 14.10.08
Подякував: 191 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8330833183328333
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, rosstikf, Sergion, slasva, V2 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.