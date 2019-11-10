Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 лис, 2019 22:44
Danik написав:
Есть Универсальная голд, но без функции бесконтактных платежей. А хотелось бы иметь карту с такой возможностью.
Все именные карты с фото идут с поддержкой бесконтактной технологии оплаты.
К данному счету получиться выпустить или голд-карту, или карту с индивидуальным дизайном.
Карты мгновенного выпуска Mastercard идут Debit, а платные — Credit. Все карты с индивидуальным дизайном — идут Mastercard Debit. В пределах Украины значения не имеет, но заграницей есть нюансы.
Про Visa не скажу.
Выпуск именной голд карты — 150 грн, с индивидуальным дизайном — 149 грн.
Также к другому не голд КдВ-счету можно выпустить обычную именную КдВ Mastercard Debit.
MASolomko
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Додано: Нед 10 лис, 2019 23:17
Flamingo написав:
не пускала пополнить "левый" номер, но позволила - "фин"
Брехня,у меня и фин не даёт.Видимо так же в чём то другом собака порылась.Ошибку не пишет, вроде как пополнилось,вылазит Чупакабстер и купоны предлагает взять скидочные. А после гляжу а оно как было так и есть.
Дядя Дима
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Додано: Пон 11 лис, 2019 02:24
Flamingo написав: anikola13 написав:
Нафіга робити цю акцію і "інтелектуальна система" блокує??? Смішні. Приват блочить поповнення на таку суму. Як розблочити і заставити їх провести цей платіж?
Пополняете наверное не свой фин.номер?
Да, не фин. Буду пробовать фин. Но думаю, что не пропустит.
Это что за система, которая блочит платежи в мобайл приват24? Смешно.
anikola13
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Додано: Пон 11 лис, 2019 02:39
tarasum написав: Slx написав:
Картки класу “
gold
”, а також карти Юніорів
будуть доступні для замовлення згодом
.
Хтось отримав кольорові картки голд? Чи вони фізично? Бо пишуть про звичайні(
Кінець 2019-го - початок 2020-го.
Slx
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Додано: Пон 11 лис, 2019 12:34
Інет оплата глючить, чат каже що з картками глобальні трабли, це правда чи відмазки?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Пон 11 лис, 2019 12:36
Спробував десь 2-3 рази оплатити картою виза на али помилка виходить і оплата не проходить. При перший спробі оплати зняли кошти і відразу прийшли назад.
rosstikf
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Додано: Пон 11 лис, 2019 12:45
rosstikf
на али в окне оплаты повесили баннер
Примітка: картки PRIVATE BANK наразі недоступні. Скористайтеся карткою іншого банку або іншим способом оплати.
Kalgan
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Додано: Пон 11 лис, 2019 12:46
Неожиданно для Привата наступило 11.11.
Внезапно и пидступно )
mustbe
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Додано: Пон 11 лис, 2019 12:57
На Алиэкспрессе при оплате заказа пишет: Картки PRIVATE BANK наразі недоступні. Скористайтесь карткою іншого банку.
Вот тебе, бабушка, и черная пятница!
UPD: а, все уже в курсе
Ferlakur
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Додано: Пон 11 лис, 2019 14:25
только что в сильпо,не проходила оплата ни с привата,ни с моно
гуляйполе
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