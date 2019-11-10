Если приватовский терминал - то 11.11 походу завалило бегемота
А вот при Бене такого не было
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 14:29
Додано: Пон 11 лис, 2019 14:30
гуляйполе
В таких случаях обычно продолжает работать оплата приложением Сильпо. Тем более, что платить картой в Сильпо (вместо приложения) - получать убыток в размере 0,5% от покупки.
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