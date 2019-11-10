RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8331833283338334
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:29

  гуляйполе написав:только что в сильпо,не проходила оплата ни с привата,ни с моно

Если приватовский терминал - то 11.11 походу завалило бегемота :)
А вот при Бене такого не было :)
curiousobro
 
Повідомлень: 2416
З нами з: 21.07.17
Подякував: 44 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:30

гуляйполе
В таких случаях обычно продолжает работать оплата приложением Сильпо. Тем более, что платить картой в Сильпо (вместо приложения) - получать убыток в размере 0,5% от покупки.
Vorlon
 
Повідомлень: 7431
З нами з: 14.06.13
Подякував: 368 раз.
Подякували: 743 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8331833283338334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta, jay2004, V2 і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78555)
11.11.2019 14:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.