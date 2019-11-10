Если приватовский терминал - то 11.11 походу завалило бегемота
А вот при Бене такого не было
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 14:29
Додано: Пон 11 лис, 2019 14:30
гуляйполе
В таких случаях обычно продолжает работать оплата приложением Сильпо. Тем более, что платить картой в Сильпо (вместо приложения) - получать убыток в размере 0,5% от покупки.
Додано: Пон 11 лис, 2019 14:50
Re: Приватбанк
Прошу прощения, что вмешиваюсь, но экономическое образование не позволяет пройти мимо Вашего ошибочного высказывания . Понимаете исходя из сущности прибыли и убытка, то о чем Вы ведете речь по своей экономической сути является скорее "неполученной потенциальной прибылью", но уж никак не "полученным убытком"
Додано: Пон 11 лис, 2019 14:58
Flamingo
Формально согласен. Но убыток - убедительнее
Тем более, что не надо никуда идти. Не надо заключать новые договора и т.д. и т.п. Просто скачал приложение и сразу получаешь доп. доход
Додано: Пон 11 лис, 2019 15:21
Додано: Пон 11 лис, 2019 15:24
Нет - она идет как оплата через интернет (обязательно требуется установить лимит оплаты по карте в интеренете), но не р2р, а "покупка". Имеет "продуктовый" МСС - и кэшбек по нему - платиЦЦА
Додано: Пон 11 лис, 2019 15:24
Послідовники секти нетрадиційної копро-фінансової орієнтації живуть за принципом: "Не заробив - значить втратив".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 11 лис, 2019 15:27
Re: Приватбанк
:
Тут полностью согласен. Правда не все "куры из сельпо" умеют ее проводить. Мне на прошлой неделе на Иванова мой без-NFC-ный Сяоми кассир для оплаты пыталась QR-кодом прикладывать к платежному терминалу
Додано: Пон 11 лис, 2019 15:57
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