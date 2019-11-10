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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8332833383348335>
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:29

  гуляйполе написав:только что в сильпо,не проходила оплата ни с привата,ни с моно

Если приватовский терминал - то 11.11 походу завалило бегемота :)
А вот при Бене такого не было :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:30

гуляйполе
В таких случаях обычно продолжает работать оплата приложением Сильпо. Тем более, что платить картой в Сильпо (вместо приложения) - получать убыток в размере 0,5% от покупки.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:50

Re: Приватбанк

  Vorlon написав:Тем более, что платить картой в Сильпо (вместо приложения) - получать убыток в размере 0,5% от покупки.

Прошу прощения, что вмешиваюсь, но экономическое образование не позволяет пройти мимо Вашего ошибочного высказывания ;). Понимаете исходя из сущности прибыли и убытка, то о чем Вы ведете речь по своей экономической сути является скорее "неполученной потенциальной прибылью", но уж никак не "полученным убытком" ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:58

Flamingo
Формально согласен. Но убыток - убедительнее :wink:

Тем более, что не надо никуда идти. Не надо заключать новые договора и т.д. и т.п. Просто скачал приложение и сразу получаешь доп. доход :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 15:21

  Vorlon написав:гуляйполе
В таких случаях обычно продолжает работать оплата приложением Сильпо. Тем более, что платить картой в Сильпо (вместо приложения) - получать убыток в размере 0,5% от покупки.

а хіба така оплата не іде як п2п?
balance
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 15:24

  balance написав:
  Vorlon написав:гуляйполе
В таких случаях обычно продолжает работать оплата приложением Сильпо. Тем более, что платить картой в Сильпо (вместо приложения) - получать убыток в размере 0,5% от покупки.

а хіба така оплата не іде як п2п?

Нет - она идет как оплата через интернет (обязательно требуется установить лимит оплаты по карте в интеренете), но не р2р, а "покупка". Имеет "продуктовый" МСС - и кэшбек по нему - платиЦЦА ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 15:24

balance
С чего бы это вдруг? Разумеется, что нет!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 15:24

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:Тем более, что платить картой в Сильпо (вместо приложения) - получать убыток в размере 0,5% от покупки.

Прошу прощения, что вмешиваюсь, но экономическое образование не позволяет пройти мимо Вашего ошибочного высказывания ;). Понимаете исходя из сущности прибыли и убытка, то о чем Вы ведете речь по своей экономической сути является скорее "неполученной потенциальной прибылью", но уж никак не "полученным убытком" ;)

Послідовники секти нетрадиційної копро-фінансової орієнтації живуть за принципом: "Не заробив - значить втратив".
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 15:27

Re: Приватбанк

:
  Vorlon написав:Тем более, что не надо никуда идти. Не надо заключать новые договора и т.д. и т.п. Просто скачал приложение и сразу получаешь доп. доход

Тут полностью согласен. Правда не все "куры из сельпо" умеют ее проводить. Мне на прошлой неделе на Иванова мой без-NFC-ный Сяоми кассир для оплаты пыталась QR-кодом прикладывать к платежному терминалу :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 15:57

  Vorlon написав:balance
С чего бы это вдруг? Разумеется, что нет!

можливо я сплутав з ашанівським додатком?
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