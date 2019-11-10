|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:00
Flamingo написав:
Мне на прошлой неделе на Иванова мой без-NFC-ный Сяоми кассир для оплаты пыталась QR-кодом прикладывать к платежному терминалу
А вы, кстати, уже успели себе заказать новый с NFC? Тоже Xiaomi?
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 272
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:09
Slx написав: Flamingo написав:
Мне на прошлой неделе на Иванова мой без-NFC-ный Сяоми кассир для оплаты пыталась QR-кодом прикладывать к платежному терминалу
А вы, кстати, уже успели себе заказать новый с NFC? Тоже Xiaomi?
Mi 9 Lite в Украине почти таже цена
-
isen
-
-
- Повідомлень: 526
- З нами з: 21.12.15
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|