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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8332833383348335
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:00

  Flamingo написав:Мне на прошлой неделе на Иванова мой без-NFC-ный Сяоми кассир для оплаты пыталась QR-кодом прикладывать к платежному терминалу

А вы, кстати, уже успели себе заказать новый с NFC? Тоже Xiaomi?
Slx
 
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Подякував: 83 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:09

  Slx написав:
  Flamingo написав:Мне на прошлой неделе на Иванова мой без-NFC-ный Сяоми кассир для оплаты пыталась QR-кодом прикладывать к платежному терминалу

А вы, кстати, уже успели себе заказать новый с NFC? Тоже Xiaomi?

Mi 9 Lite в Украине почти таже цена
isen
 
Повідомлень: 526
З нами з: 21.12.15
Подякував: 82 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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  #<1 ... 8332833383348335
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