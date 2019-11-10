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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8333833483358336>
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:00

  Flamingo написав:Мне на прошлой неделе на Иванова мой без-NFC-ный Сяоми кассир для оплаты пыталась QR-кодом прикладывать к платежному терминалу

А вы, кстати, уже успели себе заказать новый с NFC? Тоже Xiaomi?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:09

  Slx написав:
  Flamingo написав:Мне на прошлой неделе на Иванова мой без-NFC-ный Сяоми кассир для оплаты пыталась QR-кодом прикладывать к платежному терминалу

А вы, кстати, уже успели себе заказать новый с NFC? Тоже Xiaomi?

Mi 9 Lite в Украине почти таже цена
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:11

Re: Приватбанк

Так что, не ждать, пока попустит Приват, платить на али с других карт? Какие мнения? Заказы сделаны но не оплачены, сутки на оплату могут ждать...
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:36

Ferlakur
У меня на али нормально прошел платеж.
Грабли: Укрпром->Родовид->ЭРДЭ->VAB->ФиК->Фидо
А-Банка - чао. И вообще: Deposit game over
morino
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:38

  Slx написав:
  Flamingo написав:Мне на прошлой неделе на Иванова мой без-NFC-ный Сяоми кассир для оплаты пыталась QR-кодом прикладывать к платежному терминалу

А вы, кстати, уже успели себе заказать новый с NFC? Тоже Xiaomi?

Да успел. Тоже. ;). Но я проблем не имел потому что платил не приватом а долларовой симиной платиной.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:48

Flamingo
Яку модель взяли?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:56

http://hubs.ua/news/u-privatbanka-proiz ... 64655.html
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:56

  isen написав:
  Slx написав:
  Flamingo написав:Мне на прошлой неделе на Иванова мой без-NFC-ный Сяоми кассир для оплаты пыталась QR-кодом прикладывать к платежному терминалу

А вы, кстати, уже успели себе заказать новый с NFC? Тоже Xiaomi?

Mi 9 Lite в Украине почти таже цена

Не изучал ситуацию с 9м лайтом, но на redmi note 8 pro (по характеристикам считается чуть лучше лайта) цена даже с учетом если налоговая вскроет посылку - получается на 600 грн. дешевле (или больше 10%) чем нынешние предложения купить "серую" или на 1600 если брать в официальных магазинах. А если не вскроют (а есть "основания" полагать, что посылка не заинтересует таможню) - то вообще "жир" - в полтора раза дешевле официальной цены.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:00

  V2 написав:Flamingo
Яку модель взяли?

Себе redmi note 8 pro 6/64, чуть позже позвонила дочка - для зятя ей на подарок взял еще mi 9t pro
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:00

  Flamingo написав: даже с учетом если налоговая вскроет посылку - получается на 600 грн. (или больше 10%) чем нынешние предложения купить "серую" или на 1600 если брать в официальных магазинах. А если не вскроют (а есть "основания" полагать, что посылка не заинтересует таможню) - то вообще "жир" - в полтора раза дешевле официальной цены.

Так неизвестно, по какой цене они посчитают. У меня в субботу RN8Pro попал на растаможку. Говорят, последнее время участились случаи.
Востаннє редагувалось Ferlakur в Пон 11 лис, 2019 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Ferlakur
 
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