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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:00
Flamingo написав:
Мне на прошлой неделе на Иванова мой без-NFC-ный Сяоми кассир для оплаты пыталась QR-кодом прикладывать к платежному терминалу
А вы, кстати, уже успели себе заказать новый с NFC? Тоже Xiaomi?
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Slx
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Додано: Пон 11 лис, 2019 16:09
Slx написав: Flamingo написав:
Мне на прошлой неделе на Иванова мой без-NFC-ный Сяоми кассир для оплаты пыталась QR-кодом прикладывать к платежному терминалу
А вы, кстати, уже успели себе заказать новый с NFC? Тоже Xiaomi?
Mi 9 Lite в Украине почти таже цена
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isen
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Додано: Пон 11 лис, 2019 16:11
Так что, не ждать, пока попустит Приват, платить на али с других карт? Какие мнения? Заказы сделаны но не оплачены, сутки на оплату могут ждать...
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Додано: Пон 11 лис, 2019 16:36
Ferlakur
У меня на али нормально прошел платеж.
Грабли: Укрпром->Родовид->ЭРДЭ->VAB->ФиК->Фидо
А-Банка - чао. И вообще: Deposit game over
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Додано: Пон 11 лис, 2019 16:38
Slx написав: Flamingo написав:
Мне на прошлой неделе на Иванова мой без-NFC-ный Сяоми кассир для оплаты пыталась QR-кодом прикладывать к платежному терминалу
А вы, кстати, уже успели себе заказать новый с NFC? Тоже Xiaomi?
Да успел. Тоже.
. Но я проблем не имел потому что платил не приватом а долларовой симиной платиной.
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Flamingo
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Додано: Пон 11 лис, 2019 16:48
Flamingo
Яку модель взяли?
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Додано: Пон 11 лис, 2019 16:56
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Додано: Пон 11 лис, 2019 16:56
isen написав: Slx написав: Flamingo написав:
Мне на прошлой неделе на Иванова мой без-NFC-ный Сяоми кассир для оплаты пыталась QR-кодом прикладывать к платежному терминалу
А вы, кстати, уже успели себе заказать новый с NFC? Тоже Xiaomi?
Mi 9 Lite в Украине почти таже цена
Не изучал ситуацию с 9м лайтом, но на redmi note 8 pro (по характеристикам считается чуть лучше лайта) цена даже с учетом если налоговая вскроет посылку - получается на 600 грн. дешевле (или больше 10%) чем нынешние предложения купить "серую" или на 1600 если брать в официальных магазинах. А если не вскроют (а есть "основания" полагать, что посылка не заинтересует таможню) - то вообще "жир" - в полтора раза дешевле официальной цены.
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Flamingo
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Додано: Пон 11 лис, 2019 17:00
V2 написав:Flamingo
Яку модель взяли?
Себе redmi note 8 pro 6/64, чуть позже позвонила дочка - для зятя ей на подарок взял еще mi 9t pro
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Flamingo
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Додано: Пон 11 лис, 2019 17:00
Flamingo написав:
даже с учетом если налоговая вскроет посылку - получается на 600 грн. (или больше 10%) чем нынешние предложения купить "серую" или на 1600 если брать в официальных магазинах. А если не вскроют (а есть "основания" полагать, что посылка не заинтересует таможню) - то вообще "жир" - в полтора раза дешевле официальной цены.
Так неизвестно, по какой цене они посчитают. У меня в субботу RN8Pro попал на растаможку. Говорят, последнее время участились случаи.
Востаннє редагувалось Ferlakur
в Пон 11 лис, 2019 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Ferlakur
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