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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8333833483358336
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:02

  Ferlakur написав:Так что, не ждать, пока попустит Приват, платить на али с других карт? Какие мнения? Заказы сделаны но не оплачены, сутки на оплату могут ждать...

У меня по-тихоньку обрабатываются заказы. Т.е. без моего участия переходят в разряд оплачено. Уже три заказа обработали и один уже отправили.
egorek
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:06

Re: Приватбанк

По цене на али да хорошее предложение нот8про, но по отзывам на 4пда не все гуд, в отличие от ми9лайт, и вообще линейка ми как бы другой уровень у сяоми
Да и думаю будут на таможне в этом году шмонать
так что кому ми9лайт, завтра наверно надо делать заказы в укрмагазинах, цены после распродажи на али могут на него уйти вверх...
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:08

  Ferlakur написав:
  Flamingo написав: даже с учетом если налоговая вскроет посылку - получается на 600 грн. (или больше 10%) чем нынешние предложения купить "серую" или на 1600 если брать в официальных магазинах. А если не вскроют (а есть "основания" полагать, что посылка не заинтересует таможню) - то вообще "жир" - в полтора раза дешевле официальной цены.

Так неизвестно, по какой цене они посчитают. У меня в субботу RN8Pro попал на растаможку. Говорят, последнее время участились случаи.

Согласен. Риск есть (хоть продавец и укажет "правильную" цену :)). Но кто не рискует... + учитывайте что в связи с распродажами на таможне нагрузка подувеличиЦЦа. В общем надеюсь на лучшее - но морально готов и к худшему варианту. В свое время так на Амазоне часы прикупил - "митницю" не прошли - пришлось доплачивать. Но там на распродаже скидка более 60% (400 с лишним баксов) все равно перекрыла даже таможенные сборы
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:13

Растаможка

  Ferlakur написав:Так неизвестно, по какой цене они посчитают.

в Европу проще. Оплатил доставку DHL, им 500грн и вуаля, планшет превращается в гифт
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:19

Re: Приватбанк

гуляйполе написав:только что в сильпо,не проходила оплата ни с привата,ни с моно


За наличные без проблем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:20

  freeze написав:За наличные без проблем.

Спасибо - поржал :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:27

блин из-за всяких любителей хлаоми (на хуа оно Вам?)- походу у Бегемота гарантдепозит в пла системах сакончился.
... у меня блин по тропинкам до в другой банк деньги не доходят ... списівают, а оно не доходит. :roll:
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:35

  uaprofi написав:блин из-за всяких любителей хлаоми (на хуа оно Вам?)- походу у Бегемота гарантдепозит в пла системах сакончился.
... у меня блин по тропинкам до в другой банк деньги не доходят ... списівают, а оно не доходит. :roll:


закончились гроши у прихвата.
пора вводить ВА :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:36

  uaprofi написав:блин из-за всяких любителей хлаоми (на хуа оно Вам?)- походу у Бегемота гарантдепозит в пла системах сакончился.
... у меня блин по тропинкам до в другой банк деньги не доходят ... списівают, а оно не доходит. :roll:

Може оно таки из-за любителей привата? ;). Я свои 2 хлаоми Симой платил - так что на Ваши "тропинки" оно никак повлиять не могло :mrgreen: :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:38

Re: Приватбанк

Alex2007 написав:закончились гроши у прихвата.
пора вводить ВА :mrgreen:

Епоха ж бідності закінчилася)) Сьогодні напевно черговий рекорд буде.

"Кількість замовлень українців із AliExpress за 10 місяців цього року зросла на 70%. Це вивело Україну на 2 місце за темпами зростання на маркетплейсі.
За загальною вартістю проданих товарів на AliExpress у 2019 році Україна ввійшла у Топ-10 країн світу."
stryzhko
 
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