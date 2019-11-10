У меня по-тихоньку обрабатываются заказы. Т.е. без моего участия переходят в разряд оплачено. Уже три заказа обработали и один уже отправили.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:02
У меня по-тихоньку обрабатываются заказы. Т.е. без моего участия переходят в разряд оплачено. Уже три заказа обработали и один уже отправили.
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:06
Re: Приватбанк
По цене на али да хорошее предложение нот8про, но по отзывам на 4пда не все гуд, в отличие от ми9лайт, и вообще линейка ми как бы другой уровень у сяоми
Да и думаю будут на таможне в этом году шмонать
так что кому ми9лайт, завтра наверно надо делать заказы в укрмагазинах, цены после распродажи на али могут на него уйти вверх...
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:08
Согласен. Риск есть (хоть продавец и укажет "правильную" цену ). Но кто не рискует... + учитывайте что в связи с распродажами на таможне нагрузка подувеличиЦЦа. В общем надеюсь на лучшее - но морально готов и к худшему варианту. В свое время так на Амазоне часы прикупил - "митницю" не прошли - пришлось доплачивать. Но там на распродаже скидка более 60% (400 с лишним баксов) все равно перекрыла даже таможенные сборы
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:13
Растаможка
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:19
Re: Приватбанк
За наличные без проблем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:27
блин из-за всяких любителей хлаоми (на хуа оно Вам?)- походу у Бегемота гарантдепозит в пла системах сакончился.
... у меня блин по тропинкам до в другой банк деньги не доходят ... списівают, а оно не доходит.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:35
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:36
Може оно таки из-за любителей привата? . Я свои 2 хлаоми Симой платил - так что на Ваши "тропинки" оно никак повлиять не могло
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:38
Re: Приватбанк
Епоха ж бідності закінчилася)) Сьогодні напевно черговий рекорд буде.
"Кількість замовлень українців із AliExpress за 10 місяців цього року зросла на 70%. Це вивело Україну на 2 місце за темпами зростання на маркетплейсі.
За загальною вартістю проданих товарів на AliExpress у 2019 році Україна ввійшла у Топ-10 країн світу."
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