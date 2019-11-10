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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8334833583368337
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:48

  Alex2007 написав:
  uaprofi написав:блин из-за всяких любителей хлаоми (на хуа оно Вам?)- походу у Бегемота гарантдепозит в пла системах сакончился.
... у меня блин по тропинкам до в другой банк деньги не доходят ... списівают, а оно не доходит. :roll:


закончились гроши у прихвата.
пора вводить ВА :mrgreen:

І продавати ІВК за 1 грн.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:20

  Ferlakur написав:
  Flamingo написав: даже с учетом если налоговая вскроет посылку - получается на 600 грн. (или больше 10%) чем нынешние предложения купить "серую" или на 1600 если брать в официальных магазинах. А если не вскроют (а есть "основания" полагать, что посылка не заинтересует таможню) - то вообще "жир" - в полтора раза дешевле официальной цены.

Так неизвестно, по какой цене они посчитают. У меня в субботу RN8Pro попал на растаможку. Говорят, последнее время участились случаи.


выписку предоставите и пусть считают
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:35

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а хто посмів обігнати нас? :!:
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:43

Re: Приватбанк

Хтось підкаже, обіцяний кишмиш за оплату візою в інеті десь має бути видно?
Встиг провести три оплати, одну списали двічі... В чаті тільки переносять 'орієнтовний час'
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:45

Re: Приватбанк

  klug написав:продавати ІВК за 1 грн.
1,01
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:51

  Ferlakur написав:
  Flamingo написав: даже с учетом если налоговая вскроет посылку - получается на 600 грн. (или больше 10%) чем нынешние предложения купить "серую" или на 1600 если брать в официальных магазинах. А если не вскроют (а есть "основания" полагать, что посылка не заинтересует таможню) - то вообще "жир" - в полтора раза дешевле официальной цены.

Так неизвестно, по какой цене они посчитают. У меня в субботу RN8Pro попал на растаможку. Говорят, последнее время участились случаи.

А что значит " попал на растаможку"?
Можно купить, условно, за 100 грн.: если таможня "посмотрит", то цена увеличивается?
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