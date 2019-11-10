|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:48
Alex2007 написав: uaprofi написав:
блин из-за всяких любителей хлаоми (на хуа оно Вам?)- походу у Бегемота гарантдепозит в пла системах сакончился.
... у меня блин по тропинкам до в другой банк деньги не доходят ... списівают, а оно не доходит.
закончились гроши у прихвата.
пора вводить ВА
І продавати ІВК за 1 грн.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3742
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:20
Ferlakur написав: Flamingo написав:
даже с учетом если налоговая вскроет посылку - получается на 600 грн. (или больше 10%) чем нынешние предложения купить "серую" или на 1600 если брать в официальных магазинах. А если не вскроют (а есть "основания" полагать, что посылка не заинтересует таможню) - то вообще "жир" - в полтора раза дешевле официальной цены.
Так неизвестно, по какой цене они посчитают. У меня в субботу RN8Pro попал на растаможку. Говорят, последнее время участились случаи.
выписку предоставите и пусть считают
-
Setta
-
-
- Повідомлень: 717
- З нами з: 13.02.07
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:43
Хтось підкаже, обіцяний кишмиш за оплату візою в інеті десь має бути видно?
Встиг провести три оплати, одну списали двічі... В чаті тільки переносять 'орієнтовний час'
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8357
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 450 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:45
klug написав:
продавати ІВК за 1 грн.
1,01
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 3132
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 435 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:51
Ferlakur написав: Flamingo написав:
даже с учетом если налоговая вскроет посылку - получается на 600 грн. (или больше 10%) чем нынешние предложения купить "серую" или на 1600 если брать в официальных магазинах. А если не вскроют (а есть "основания" полагать, что посылка не заинтересует таможню) - то вообще "жир" - в полтора раза дешевле официальной цены.
Так неизвестно, по какой цене они посчитают. У меня в субботу RN8Pro попал на растаможку. Говорят, последнее время участились случаи.
А что значит " попал на растаможку"?
Можно купить, условно, за 100 грн.: если таможня "посмотрит", то цена увеличивается?
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4175
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|