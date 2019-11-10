Додано: Пон 11 лис, 2019 19:18

guntherhouse777 написав: А что значит " попал на растаможку"?

Можно купить, условно, за 100 грн.: если таможня "посмотрит", то цена увеличивается? А что значит " попал на растаможку"?Можно купить, условно, за 100 грн.: если таможня "посмотрит", то цена увеличивается?

Немного не так. Таможня обычно считает по суммам, задекларированным отправителем посылки. Некоторые этим пользуются. В декларации к посылке указано 95 баксов. Если таможня "поверит" - платить ничего не придется. Но таможня имеет право открыть посылку и если там окажется товар стоимостью дороже чем эквивалент 100 Евро - доначислить таможенные сборы. Причем цену они берут зачастую в интернете максимальную. То есть за телефон, который при обычной стоимости скажем в 300 Евро, но куплен на распродаже по акционной цене за 199 Евро, доначислят налог не 99*30% примерно 30 Евро, а 200*30%=60 Евро. Можно конечно потом пытаться доказать за сколько ты реально купил - но таможенное оформление проходит без участия получателя и получатель о сумме "доначисления" как правило узнает придя в отделение укрпочты (или новой почты), где его ставят перед фактом - либо доплатить пошлину и получить посылку сейчас - либо начинать доказывать, что таможня не права с довольно мутными перспективами.Как-то так...