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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:48
Alex2007 написав: uaprofi написав:
блин из-за всяких любителей хлаоми (на хуа оно Вам?)- походу у Бегемота гарантдепозит в пла системах сакончился.
... у меня блин по тропинкам до в другой банк деньги не доходят ... списівают, а оно не доходит.
закончились гроши у прихвата.
пора вводить ВА
І продавати ІВК за 1 грн.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 18:20
Ferlakur написав: Flamingo написав:
даже с учетом если налоговая вскроет посылку - получается на 600 грн. (или больше 10%) чем нынешние предложения купить "серую" или на 1600 если брать в официальных магазинах. А если не вскроют (а есть "основания" полагать, что посылка не заинтересует таможню) - то вообще "жир" - в полтора раза дешевле официальной цены.
Так неизвестно, по какой цене они посчитают. У меня в субботу RN8Pro попал на растаможку. Говорят, последнее время участились случаи.
выписку предоставите и пусть считают
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Додано: Пон 11 лис, 2019 18:43
Хтось підкаже, обіцяний кишмиш за оплату візою в інеті десь має бути видно?
Встиг провести три оплати, одну списали двічі... В чаті тільки переносять 'орієнтовний час'
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Додано: Пон 11 лис, 2019 18:45
klug написав:
продавати ІВК за 1 грн.
1,01
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Додано: Пон 11 лис, 2019 18:51
Ferlakur написав: Flamingo написав:
даже с учетом если налоговая вскроет посылку - получается на 600 грн. (или больше 10%) чем нынешние предложения купить "серую" или на 1600 если брать в официальных магазинах. А если не вскроют (а есть "основания" полагать, что посылка не заинтересует таможню) - то вообще "жир" - в полтора раза дешевле официальной цены.
Так неизвестно, по какой цене они посчитают. У меня в субботу RN8Pro попал на растаможку. Говорят, последнее время участились случаи.
А что значит " попал на растаможку"?
Можно купить, условно, за 100 грн.: если таможня "посмотрит", то цена увеличивается?
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guntherhouse777
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Додано: Пон 11 лис, 2019 19:18
guntherhouse777 написав:
А что значит " попал на растаможку"?
Можно купить, условно, за 100 грн.: если таможня "посмотрит", то цена увеличивается?
Немного не так. Таможня обычно считает по суммам, задекларированным отправителем посылки. Некоторые этим пользуются. В декларации к посылке указано 95 баксов. Если таможня "поверит" - платить ничего не придется. Но таможня имеет право открыть посылку и если там окажется товар стоимостью дороже чем эквивалент 100 Евро - доначислить таможенные сборы. Причем цену они берут зачастую в интернете максимальную. То есть за телефон, который при обычной стоимости скажем в 300 Евро, но куплен на распродаже по акционной цене за 199 Евро, доначислят налог не 99*30% примерно 30 Евро, а 200*30%=60 Евро. Можно конечно потом пытаться доказать за сколько ты реально купил - но таможенное оформление проходит без участия получателя и получатель о сумме "доначисления" как правило узнает придя в отделение укрпочты (или новой почты), где его ставят перед фактом - либо доплатить пошлину и получить посылку сейчас - либо начинать доказывать, что таможня не права с довольно мутными перспективами.
Как-то так...
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Flamingo
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Додано: Пон 11 лис, 2019 19:38
Мизантрóп написав: klug написав:
продавати ІВК за 1 грн.
1,01
неее. за 99 копеек.
нужно же Бене еще и копеечку заработать
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Alex2007
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Додано: Пон 11 лис, 2019 19:43
egorek написав: Ferlakur написав:
Так что, не ждать, пока попустит Приват, платить на али с других карт? Какие мнения? Заказы сделаны но не оплачены, сутки на оплату могут ждать...
У меня по-тихоньку обрабатываются заказы. Т.е. без моего участия переходят в разряд оплачено. Уже три заказа обработали и один уже отправили.
А у меня висят заказы в статусе "ожидается платеж". Оплата не прошла. И не знаю - есть ли смысл платить 2 раз ? Как узнать - что Приват вошел в нормальное состояние ?
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kalinavalera1
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Додано: Пон 11 лис, 2019 20:03
kalinavalera1 написав: egorek написав: Ferlakur написав:
Так что, не ждать, пока попустит Приват, платить на али с других карт? Какие мнения? Заказы сделаны но не оплачены, сутки на оплату могут ждать...
У меня по-тихоньку обрабатываются заказы. Т.е. без моего участия переходят в разряд оплачено. Уже три заказа обработали и один уже отправили.
А у меня висят заказы в статусе "ожидается платеж". Оплата не прошла. И не знаю - есть ли смысл платить 2 раз ? Как узнать - что Приват вошел в нормальное состояние ?
У меня все заказы провелись час назад. Но статус был сначала(минут пять) "ожидается оплата, а потом перешли в статус "обрабатывается заказ" и кнопка оплаты пропала. Потом сами провелись. У супруги так же как и у Вас. И тоже не знаем что делать. На горячке робот до сих пор говорит о проблемах с оплатой и советует повторно не платить. До оператора не дозвониться. Решили подождать.
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egorek
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