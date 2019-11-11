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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8335833683378338
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:35

Re: Приватбанк

В п24 пишуть, ніби все виправили
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:08

chipmunk Нічого не виправили! Та на 3700 слухавку не беруть. Автомат відповідає - що в них "проблеми". Я тільки що - вже повторно зробив перерахування коштів на Алі - не працює Приват 24
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:23

где КЭШБЭК?
сегодня же 11,11
шо опять?
комуто выплатили?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:25

  kalinavalera1 написав:chipmunk Нічого не виправили! Та на 3700 слухавку не беруть. Автомат відповідає - що в них "проблеми". Я тільки що - вже повторно зробив перерахування коштів на Алі - не працює Приват 24

Тіки шо зробив штук 8 заказів, все пішло як діти в школу.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:57

  kalinavalera1 написав:chipmunk Нічого не виправили! Та на 3700 слухавку не беруть. Автомат відповідає - що в них "проблеми". Я тільки що - вже повторно зробив перерахування коштів на Алі - не працює Приват 24


С мони утром 15 заказов в течении минут 30 оплатило. 1й уже поехал в Украину.
Ratatui
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  #<1 ... 8335833683378338
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