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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 20:35
Re: Приватбанк
В п24 пишуть, ніби все виправили
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 11 лис, 2019 21:08
chipmunk Нічого не виправили! Та на 3700 слухавку не беруть. Автомат відповідає - що в них "проблеми". Я тільки що - вже повторно зробив перерахування коштів на Алі - не працює Приват 24
Додано: Пон 11 лис, 2019 21:23
где КЭШБЭК?
сегодня же 11,11
шо опять?
комуто выплатили?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Пон 11 лис, 2019 21:25
Додано: Пон 11 лис, 2019 21:57
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