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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 20:35
В п24 пишуть, ніби все виправили
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Пон 11 лис, 2019 21:08
chipmunk Нічого не виправили! Та на 3700 слухавку не беруть. Автомат відповідає - що в них "проблеми". Я тільки що - вже повторно зробив перерахування коштів на Алі - не працює Приват 24
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kalinavalera1
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Додано: Пон 11 лис, 2019 21:23
где КЭШБЭК?
сегодня же 11,11
шо опять?
комуто выплатили?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Пон 11 лис, 2019 21:25
kalinavalera1 написав:chipmunk
Нічого не виправили! Та на 3700 слухавку не беруть. Автомат відповідає - що в них "проблеми". Я тільки що - вже повторно зробив перерахування коштів на Алі - не працює Приват 24
Тіки шо зробив штук 8 заказів, все пішло як діти в школу.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 21:57
kalinavalera1 написав:chipmunk
Нічого не виправили! Та на 3700 слухавку не беруть. Автомат відповідає - що в них "проблеми". Я тільки що - вже повторно зробив перерахування коштів на Алі - не працює Приват 24
С мони утром 15 заказов в течении минут 30 оплатило. 1й уже поехал в Украину.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 01:35
а давно платежи на али проходят без разового пароля 3-D Secure ?
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Kalgan
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Додано: Вів 12 лис, 2019 06:06
Kalgan, смотря каким Макаром платить. В прошлом году с таким столкнулся. В Привате даже лимит на оплату в интернете не затронул.
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MASolomko
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Додано: Вів 12 лис, 2019 06:13
MASolomko написав:
Kalgan, смотря каким Макаром платить. В прошлом году с таким столкнулся. В Привате даже лимит на оплату в интернете не затронул.
Очередной раз этот банк показал свою тех возможность и без преувеличения какой он номер один
никому не верю
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sens
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