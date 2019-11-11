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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8336833783388339>
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:35

Re: Приватбанк

В п24 пишуть, ніби все виправили
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:08

chipmunk Нічого не виправили! Та на 3700 слухавку не беруть. Автомат відповідає - що в них "проблеми". Я тільки що - вже повторно зробив перерахування коштів на Алі - не працює Приват 24
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:23

где КЭШБЭК?
сегодня же 11,11
шо опять?
комуто выплатили?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:25

  kalinavalera1 написав:chipmunk Нічого не виправили! Та на 3700 слухавку не беруть. Автомат відповідає - що в них "проблеми". Я тільки що - вже повторно зробив перерахування коштів на Алі - не працює Приват 24

Тіки шо зробив штук 8 заказів, все пішло як діти в школу.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:57

  kalinavalera1 написав:chipmunk Нічого не виправили! Та на 3700 слухавку не беруть. Автомат відповідає - що в них "проблеми". Я тільки що - вже повторно зробив перерахування коштів на Алі - не працює Приват 24


С мони утром 15 заказов в течении минут 30 оплатило. 1й уже поехал в Украину.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 01:35

а давно платежи на али проходят без разового пароля 3-D Secure ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 06:06

Re: Приватбанк

Kalgan, смотря каким Макаром платить. В прошлом году с таким столкнулся. В Привате даже лимит на оплату в интернете не затронул.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 06:13

  MASolomko написав:Kalgan, смотря каким Макаром платить. В прошлом году с таким столкнулся. В Привате даже лимит на оплату в интернете не затронул.

Очередной раз этот банк показал свою тех возможность и без преувеличения какой он номер один
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 07:51

Есть две бомжголдовые универсалки, Уни1 - с лимитом, Уни2 - без лимита.
Хочу к Уни1 сделать допку.
Кура говорит, что выдать простую карту не может, так как я голд.
А выдать голд не может, так как голдов может быть не больше двух, Уни2 придётся закрывать.
Она права ?
Есть какие-то варианты получения допки без закрытия старых карт ?
Как же трудно нам, голдам, живётся...
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 08:26

  mustbe написав:Есть две бомжголдовые универсалки, Уни1 - с лимитом, Уни2 - без лимита.
Хочу к Уни1 сделать допку.
Кура говорит, что выдать простую карту не может, так как я голд.
А выдать голд не может, так как голдов может быть не больше двух, Уни2 придётся закрывать.
Она права ?
Есть какие-то варианты получения допки без закрытия старых карт ?
Как же трудно нам, голдам, живётся...


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Setta
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