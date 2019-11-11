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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лис, 2019 08:28
mustbe написав:
Есть две бомжголдовые универсалки, Уни1 - с лимитом, Уни2 - без лимита. Хочу к Уни1 сделать допку.
Закажите бесплатную карту с индивидуальным дизайном на картдизайне и после получения самостоятельно подключите ее как допку к необходимой Уни-голд. Мне таким образом удалось подключить допку неименную не голд (с индизайном) к одной из Уни-голд. В результате вышло три Уни, в том числе одна Уни неголд как допка к голд.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 08:56
Flamingo написав: anikola13 написав:
Нафіга робити цю акцію і "інтелектуальна система" блокує??? Смішні. Приват блочить поповнення на таку суму. Як розблочити і заставити їх провести цей платіж?
Пополняете наверное не свой фин.номер? Тут уже писали, что система не пускала пополнить "левый" номер, но позволила - "фин".
"Фин" улетела пополняха сразу.
Все остальные - "интелектуальная система".
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Додано: Вів 12 лис, 2019 10:30
mustbe написав:
Есть какие-то варианты получения допки без закрытия старых карт ?
От города не зависит. К одному счету можно иметь 1 мгновенку и неограниченное количество платных карт.
Если у Вас на руках платная карта, то пусть Вам выдаст пластик, а дальше дорога в банкомат или Приват24.
Если у Вас мгновенка, то можно получить мгновенку на доверенное лицо или "патриот" через сайт (если бесплатно), или заказать платную (лучше через сайт) голд или с индивидуальным дизайном.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 15:45
Ratatui написав: kalinavalera1 написав:chipmunk
Нічого не виправили! Та на 3700 слухавку не беруть. Автомат відповідає - що в них "проблеми". Я тільки що - вже повторно зробив перерахування коштів на Алі - не працює Приват 24
С мони утром 15 заказов в течении минут 30 оплатило. 1й уже поехал в Украину.
А Моня - это что такое ? У меня заказы прошли только после 12.00 ночи. С паролем. Мне нравится, что пароль есть.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 15:55
kalinavalera1 написав: Ratatui написав: kalinavalera1 написав:chipmunk
Нічого не виправили! Та на 3700 слухавку не беруть. Автомат відповідає - що в них "проблеми". Я тільки що - вже повторно зробив перерахування коштів на Алі - не працює Приват 24
С мони утром 15 заказов в течении минут 30 оплатило. 1й уже поехал в Украину.
А Моня - это что такое ? У меня заказы прошли только после 12.00 ночи. С паролем. Мне нравится, что пароль есть.
че розенбаума не слушали?
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