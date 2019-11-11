mustbe написав:Есть две бомжголдовые универсалки, Уни1 - с лимитом, Уни2 - без лимита. Хочу к Уни1 сделать допку.
Закажите бесплатную карту с индивидуальным дизайном на картдизайне и после получения самостоятельно подключите ее как допку к необходимой Уни-голд. Мне таким образом удалось подключить допку неименную не голд (с индизайном) к одной из Уни-голд. В результате вышло три Уни, в том числе одна Уни неголд как допка к голд.
kalinavalera1 написав:chipmunk Нічого не виправили! Та на 3700 слухавку не беруть. Автомат відповідає - що в них "проблеми". Я тільки що - вже повторно зробив перерахування коштів на Алі - не працює Приват 24
С мони утром 15 заказов в течении минут 30 оплатило. 1й уже поехал в Украину.
А Моня - это что такое ? У меня заказы прошли только после 12.00 ночи. С паролем. Мне нравится, что пароль есть.
kalinavalera1 написав:chipmunk Нічого не виправили! Та на 3700 слухавку не беруть. Автомат відповідає - що в них "проблеми". Я тільки що - вже повторно зробив перерахування коштів на Алі - не працює Приват 24
С мони утром 15 заказов в течении минут 30 оплатило. 1й уже поехал в Украину.
А Моня - это что такое ? У меня заказы прошли только после 12.00 ночи. С паролем. Мне нравится, что пароль есть.