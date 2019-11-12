mustbe написав:Есть две бомжголдовые универсалки, Уни1 - с лимитом, Уни2 - без лимита. Хочу к Уни1 сделать допку.
Закажите бесплатную карту с индивидуальным дизайном на картдизайне и после получения самостоятельно подключите ее как допку к необходимой Уни-голд. Мне таким образом удалось подключить допку неименную не голд (с индизайном) к одной из Уни-голд. В результате вышло три Уни, в том числе одна Уни неголд как допка к голд.
kalinavalera1 написав:chipmunk Нічого не виправили! Та на 3700 слухавку не беруть. Автомат відповідає - що в них "проблеми". Я тільки що - вже повторно зробив перерахування коштів на Алі - не працює Приват 24
С мони утром 15 заказов в течении минут 30 оплатило. 1й уже поехал в Украину.
А Моня - это что такое ? У меня заказы прошли только после 12.00 ночи. С паролем. Мне нравится, что пароль есть.
kalinavalera1 написав:chipmunk Нічого не виправили! Та на 3700 слухавку не беруть. Автомат відповідає - що в них "проблеми". Я тільки що - вже повторно зробив перерахування коштів на Алі - не працює Приват 24
С мони утром 15 заказов в течении минут 30 оплатило. 1й уже поехал в Украину.
А Моня - это что такое ? У меня заказы прошли только после 12.00 ночи. С паролем. Мне нравится, что пароль есть.
mustbe написав:А выдать голд не может, так как голдов может быть не больше двух, Уни2 придётся закрывать. Она права ? Есть какие-то варианты получения допки без закрытия старых карт ? Как же трудно нам, голдам, живётся...
Сомнительно. Реально выпустили без проблем в 2016-17 годах такие голд-карты: 3 Uni UAH/USD/EUR + по 2 допки для доверенных лиц к Uni USD/EUR + 4 КДВ (2 в UAH + USD + EUR) - и к каждой по допке Может правда, для Уни UAH есть более строгие ограничения из-за кред. лимита...
kalinavalera1 написав:chipmunk Нічого не виправили! Та на 3700 слухавку не беруть. Автомат відповідає - що в них "проблеми". Я тільки що - вже повторно зробив перерахування коштів на Алі - не працює Приват 24
С мони утром 15 заказов в течении минут 30 оплатило. 1й уже поехал в Украину.
А Моня - это что такое ? У меня заказы прошли только после 12.00 ночи. С паролем. Мне нравится, что пароль есть.
uaprofi написав:Ferlakur мне пришло на мейл предложение в ней поучаствовать А так - инфа есть на сайте - там даже есть официальные правила. Как по мне даже мобильники должны попадать. собственно ждём 11.11.2019 чтобы узнать как они считают сайт ОПСОСа это инет магазин или нет
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