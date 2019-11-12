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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8337833883398340>
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 08:28

  mustbe написав:Есть две бомжголдовые универсалки, Уни1 - с лимитом, Уни2 - без лимита. Хочу к Уни1 сделать допку.

Закажите бесплатную карту с индивидуальным дизайном на картдизайне и после получения самостоятельно подключите ее как допку к необходимой Уни-голд. Мне таким образом удалось подключить допку неименную не голд (с индизайном) к одной из Уни-голд. В результате вышло три Уни, в том числе одна Уни неголд как допка к голд.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 08:56

  Flamingo написав:
  anikola13 написав:Нафіга робити цю акцію і "інтелектуальна система" блокує??? Смішні. Приват блочить поповнення на таку суму. Як розблочити і заставити їх провести цей платіж?

Пополняете наверное не свой фин.номер? Тут уже писали, что система не пускала пополнить "левый" номер, но позволила - "фин".

"Фин" улетела пополняха сразу.
Все остальные - "интелектуальная система". :mrgreen:
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:30

Re: Приватбанк

  mustbe написав:Есть какие-то варианты получения допки без закрытия старых карт ?
От города не зависит. К одному счету можно иметь 1 мгновенку и неограниченное количество платных карт.

Если у Вас на руках платная карта, то пусть Вам выдаст пластик, а дальше дорога в банкомат или Приват24.

Если у Вас мгновенка, то можно получить мгновенку на доверенное лицо или "патриот" через сайт (если бесплатно), или заказать платную (лучше через сайт) голд или с индивидуальным дизайном.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 15:45

  Ratatui написав:
  kalinavalera1 написав:chipmunk Нічого не виправили! Та на 3700 слухавку не беруть. Автомат відповідає - що в них "проблеми". Я тільки що - вже повторно зробив перерахування коштів на Алі - не працює Приват 24


С мони утром 15 заказов в течении минут 30 оплатило. 1й уже поехал в Украину.

А Моня - это что такое ? У меня заказы прошли только после 12.00 ночи. С паролем. Мне нравится, что пароль есть.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 15:55

  kalinavalera1 написав:
  Ratatui написав:
  kalinavalera1 написав:chipmunk Нічого не виправили! Та на 3700 слухавку не беруть. Автомат відповідає - що в них "проблеми". Я тільки що - вже повторно зробив перерахування коштів на Алі - не працює Приват 24


С мони утром 15 заказов в течении минут 30 оплатило. 1й уже поехал в Украину.

А Моня - это что такое ? У меня заказы прошли только после 12.00 ночи. С паролем. Мне нравится, что пароль есть.

че розенбаума не слушали?
моня- скрипач
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:25

Re: Приватбанк

  kalinavalera1 написав:А Моня - это что такое ?
а ля ТинькоффЗображення
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:30

  mustbe написав:А выдать голд не может, так как голдов может быть не больше двух, Уни2 придётся закрывать.
Она права ?
Есть какие-то варианты получения допки без закрытия старых карт ?
Как же трудно нам, голдам, живётся...


Сомнительно. Реально выпустили без проблем в 2016-17 годах такие голд-карты: 3 Uni UAH/USD/EUR + по 2 допки для доверенных лиц к Uni USD/EUR + 4 КДВ (2 в UAH + USD + EUR) - и к каждой по допке :wink: Может правда, для Уни UAH есть более строгие ограничения из-за кред. лимита...
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 22:49

  kalinavalera1 написав:
  Ratatui написав:
  kalinavalera1 написав:chipmunk Нічого не виправили! Та на 3700 слухавку не беруть. Автомат відповідає - що в них "проблеми". Я тільки що - вже повторно зробив перерахування коштів на Алі - не працює Приват 24


С мони утром 15 заказов в течении минут 30 оплатило. 1й уже поехал в Украину.

А Моня - это что такое ? У меня заказы прошли только после 12.00 ночи. С паролем. Мне нравится, что пароль есть.


Горохбанк
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 07:21

  Вкладчик1234 написав:
  yuraes написав:
  uaprofi написав:Ferlakur
мне пришло на мейл предложение в ней поучаствовать
А так - инфа есть на сайте - там даже есть официальные правила.
Как по мне даже мобильники должны попадать.
собственно ждём 11.11.2019 чтобы узнать как они считают сайт ОПСОСа это инет магазин или нет :lol:


"З 19.08.2019 до 30.11.2019 зареєструйтеся в акції та оплачуйте покупки в ЗАКОРДОННИХ інтернет-магазинах карткою Visa."


"До 30.11.2019 включительно зарегистрируйтесь в акции и получайте кешбэк 5% с каждой покупки в интернет-магазинах при оплате картой Visa от ПриватБанка!"
https://promos.privatbank.ua/ru/chernaya-pyatnica-pozaviduet

Попадают под акцию оплаты виртуальными картами Виза универсальная и дебетовая, а также интернет-картами?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 08:44

  anikola13 написав:Попадают под акцию оплаты виртуальными картами Виза универсальная и дебетовая, а также интернет-картами?

Официальные правила акции
...
1.4. Картка – картка «Універсальна», «Універсальна Gold», Картка для виплат, Золота картка для виплат платіжної системи Visa, емітована Організатором (далі – картка).
Операції, виконані за допомогою інших карток або іншої платіжної системи, не враховуються.
Flamingo
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