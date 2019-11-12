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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8337833883398340
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 08:54

а у кого-нибудь по этой акции (покупки в инете) показывает кэшбэк и если да то где это видно?
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:16

  Flamingo написав:
  anikola13 написав:Попадают под акцию оплаты виртуальными картами Виза универсальная и дебетовая, а также интернет-картами?

Официальные правила акции
...
1.4. Картка – картка «Універсальна», «Універсальна Gold», Картка для виплат, Золота картка для виплат платіжної системи Visa, емітована Організатором (далі – картка).
Операції, виконані за допомогою інших карток або іншої платіжної системи, не враховуються.

Я по этим правилам понимаю, что виртуальная универсальная попадает под эти условия. Или ошибаюсь?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:19

Re: Приватбанк

  anikola13 написав:виртуальная универсальная

ИМХО, виртуальная - просто "виртуальная", а не "виртуальная универсальная".
ingtrans
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  #<1 ... 8337833883398340
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