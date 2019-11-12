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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8337833883398340
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 08:54

а у кого-нибудь по этой акции (покупки в инете) показывает кэшбэк и если да то где это видно?
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:16

  Flamingo написав:
  anikola13 написав:Попадают под акцию оплаты виртуальными картами Виза универсальная и дебетовая, а также интернет-картами?

Официальные правила акции
...
1.4. Картка – картка «Універсальна», «Універсальна Gold», Картка для виплат, Золота картка для виплат платіжної системи Visa, емітована Організатором (далі – картка).
Операції, виконані за допомогою інших карток або іншої платіжної системи, не враховуються.

Я по этим правилам понимаю, что виртуальная универсальная попадает под эти условия. Или ошибаюсь?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:19

Re: Приватбанк

  anikola13 написав:виртуальная универсальная

ИМХО, виртуальная - просто "виртуальная", а не "виртуальная универсальная".
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:28

Re: Приватбанк

  anikola13 написав:Я по этим правилам понимаю, что виртуальная универсальная попадает под эти условия. Или ошибаюсь?
Если исходить из того как карты подписаны самим Приватом в Приват24 - то не подпадает. Да на интернет карты и виртуалки распространяются тарифы как у Универсалки, но ИМХО универсалками их это не делает. Но мне кажется вам таки надо уточнять этот момент в самом банке.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:53

Именно "виртуальная" в приват24 подписана как "универсальная" (по крайней мере если заказывать как "кредитную". Там есть ещё "дебетный" вариант).
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:58

Re: Приватбанк

  Вкладчик1234 написав:Именно "виртуальная" в приват24 подписана как "универсальная" (по крайней мере если заказывать как "кредитную". Там есть ещё "дебетный" вариант).

Хм, это где Вы смотрите? У меня виртуальная подписана "Інтернет-картка". И, кроме того, по виртуальной не вижу "кредитная/дебетная".
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:11

Re: Приватбанк

ingtrans, в бета-версии мобильногл приложения Приват24 и next.privat24.ua -> добавить карту и будет возможность добавить виртуальную интернет-карту, виртуальную цифровую карту и карту другого банка
MASolomko
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