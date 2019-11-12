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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 08:54
а у кого-нибудь по этой акции (покупки в инете) показывает кэшбэк и если да то где это видно?
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Diablo1977
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Додано: Сер 13 лис, 2019 09:16
Flamingo написав: anikola13 написав:
Попадают под акцию оплаты виртуальными картами Виза универсальная и дебетовая, а также интернет-картами?
Официальные правила акции
...
1.4. Картка – картка «Універсальна», «Універсальна Gold», Картка для виплат, Золота картка для виплат платіжної системи Visa, емітована Організатором (далі – картка).Операції, виконані за допомогою інших карток або іншої платіжної системи, не враховуються.
Я по этим правилам понимаю, что виртуальная универсальная попадает под эти условия. Или ошибаюсь?
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anikola13
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Додано: Сер 13 лис, 2019 09:19
anikola13 написав:
виртуальная универсальная
ИМХО, виртуальная - просто "виртуальная", а не "виртуальная универсальная".
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ingtrans
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Додано: Сер 13 лис, 2019 10:28
anikola13 написав:
Я по этим правилам понимаю, что виртуальная универсальная попадает под эти условия. Или ошибаюсь?
Если исходить из того как карты подписаны самим Приватом в Приват24 - то не подпадает. Да на интернет карты и виртуалки распространяются тарифы как у Универсалки, но ИМХО универсалками их это не делает. Но мне кажется вам таки надо уточнять этот момент в самом банке.
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Flamingo
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Додано: Сер 13 лис, 2019 10:53
Именно "виртуальная" в приват24 подписана как "универсальная" (по крайней мере если заказывать как "кредитную". Там есть ещё "дебетный" вариант).
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 13 лис, 2019 10:58
Вкладчик1234 написав:
Именно "виртуальная" в приват24 подписана как "универсальная" (по крайней мере если заказывать как "кредитную". Там есть ещё "дебетный" вариант).
Хм, это где Вы смотрите? У меня виртуальная подписана "Інтернет-картка". И, кроме того, по виртуальной не вижу "кредитная/дебетная".
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ingtrans
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Додано: Сер 13 лис, 2019 11:11
ingtrans, в бета-версии мобильногл приложения Приват24 и next.privat24.ua -> добавить карту и будет возможность добавить виртуальную интернет-карту, виртуальную цифровую карту и карту другого банка
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MASolomko
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