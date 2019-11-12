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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 08:54
а у кого-нибудь по этой акции (покупки в инете) показывает кэшбэк и если да то где это видно?
Додано: Сер 13 лис, 2019 09:16
Я по этим правилам понимаю, что виртуальная универсальная попадает под эти условия. Или ошибаюсь?
Додано: Сер 13 лис, 2019 09:19
Re: Приватбанк
Додано: Сер 13 лис, 2019 10:28
Re: Приватбанк
Если исходить из того как карты подписаны самим Приватом в Приват24 - то не подпадает. Да на интернет карты и виртуалки распространяются тарифы как у Универсалки, но ИМХО универсалками их это не делает. Но мне кажется вам таки надо уточнять этот момент в самом банке.
Додано: Сер 13 лис, 2019 10:53
Именно "виртуальная" в приват24 подписана как "универсальная" (по крайней мере если заказывать как "кредитную". Там есть ещё "дебетный" вариант).
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 13 лис, 2019 10:58
Re: Приватбанк
Додано: Сер 13 лис, 2019 11:11
Re: Приватбанк
ingtrans, в бета-версии мобильногл приложения Приват24 и next.privat24.ua -> добавить карту и будет возможность добавить виртуальную интернет-карту, виртуальную цифровую карту и карту другого банка
Додано: Сер 13 лис, 2019 11:28
Re: Приватбанк
Не, меня интересует не сама возможность заказать виртуальную карту, а возможность увидеть "универсальная" для виртуальной карты и выбор кредитная/дебетная. Что в приложении, что десктопной версии виртуальная карта называется интернет-картой и нет возможности выбрать кредитная/дебетная (вроде, она всегда только дебетная).
UPD. А, понял. Это вообще третий вид карты.
Додано: Сер 13 лис, 2019 11:31
в next.privat (веб) заказываете виртуальную карту (меню "гаманець"), там выбираете "дебетка" или "кредитка", и в обычном приват24 (веб) она светится как "карта универсальная".
Я сам так делал, и сразу даже не заметил, что она добавилась (перепутал с другими картами)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:34
Конечно правила это хорошо но скорей всего и звонки на подогретую не дадут ответа на сей актуальный вопрос. Ибо если задать вопрос пяти разным операторам то можно услышать разных 5 вариантов ответа. Поделюсь личным примером. Всё никак не мог пополнить телефон и не до полученная прибыль в размере 150 кб не давала мне покоя. Однако сегодня проблему решил (причём устранение "ошибки" пополнения оказалось проще чем 2 пальца об асфальт).Перевёл кошты на "интернетно-виртуальную" карту и от туда они улетели в мгновение ока. Вот как то так.
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