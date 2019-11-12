Додано: Сер 13 лис, 2019 10:53

Именно "виртуальная" в приват24 подписана как "универсальная" (по крайней мере если заказывать как "кредитную". Там есть ещё "дебетный" вариант).

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин