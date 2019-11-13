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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8338833983408341
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:00

Re: Приватбанк

  Дядя Дима написав:не до полученная прибыль в размере 150 кб
Могу ошибиться, поскольку не знаю каков сейчас курс обмена грн.-кб ;) - но если 1 к 1 - то реальная прибыль получается гораздо меньше
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:04

Вельме Шановни Господа!
ну шо кому нибудь выплатили КЭШ БЭК иль тишина?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:14

Re: Приватбанк

  uaprofi написав:ну шо кому нибудь выплатили КЭШ БЭК иль тишина?
За пополнение телепона? Так еще в пятницу была массовая выплата (за пополнения осуществленные по 7.11 включительно). С тех пор - тишина - за пополняхи 8го - ничего не заплатили, хотя по условиям акции должны были заплатить до 13го. Писал в 18 часов поддержку - более получаса выясняли - ответили "ждите окончания сегодняшнего дня, если ничего не поступит - обращайтесь завтра".
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:14

Flamingo Разумеется меньше. Кролячий налог и военный отнимут(куда же без этого).Тем не менее также выгодно,ведь не каждый день 120 грн на дороге валяется. :lol:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:21

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:"ждите окончания сегодняшнего дня, если ничего не поступит - обращайтесь завтра".
Та какое там завтра. Их до сих пор колбасит от покупок 11 числа.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 02:59

"Замуровали, демоны"

Похоже, акция "Черная пятница позавидует" все...

Зображення

Ну и вопрос - раздел о кэшбеке появляется только у тех, у кого он реально насчитан? В каком месте он расположен? Не вижу такого раздела ни в приложении для Андроида, ни в "традиционном" web-интерфейсе https://www.privat24.ua/ , ни в "новом" https://next.privat24.ua/ ...
wildlynx
 
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