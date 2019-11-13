Могу ошибиться, поскольку не знаю каков сейчас курс обмена грн.-кб - но если 1 к 1 - то реальная прибыль получается гораздо меньше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 17:00
Re: Приватбанк
Додано: Сер 13 лис, 2019 20:04
Вельме Шановни Господа!
ну шо кому нибудь выплатили КЭШ БЭК иль тишина?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Сер 13 лис, 2019 20:14
Re: Приватбанк
За пополнение телепона? Так еще в пятницу была массовая выплата (за пополнения осуществленные по 7.11 включительно). С тех пор - тишина - за пополняхи 8го - ничего не заплатили, хотя по условиям акции должны были заплатить до 13го. Писал в 18 часов поддержку - более получаса выясняли - ответили "ждите окончания сегодняшнего дня, если ничего не поступит - обращайтесь завтра".
Додано: Сер 13 лис, 2019 20:14
Flamingo Разумеется меньше. Кролячий налог и военный отнимут(куда же без этого).Тем не менее также выгодно,ведь не каждый день 120 грн на дороге валяется.
Додано: Сер 13 лис, 2019 20:21
Re: Приватбанк
Додано: Чет 14 лис, 2019 02:59
"Замуровали, демоны"
Похоже, акция "Черная пятница позавидует" все...
Ну и вопрос - раздел о кэшбеке появляется только у тех, у кого он реально насчитан? В каком месте он расположен? Не вижу такого раздела ни в приложении для Андроида, ни в "традиционном" web-интерфейсе
Додано: Чет 14 лис, 2019 06:03
Re: Приватбанк
wildlynx, на вкладке "Мои счета" и отображается в
Тем, кто не участвует в таких акциях, то такого раздела я не видел.
Додано: Чет 14 лис, 2019 09:54
Розділ з'являється
1) після реєстрації в акції/запрошення до участі в акції;
2) чи після нарахування кеш-беку?
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:48
...ми дуже стурбовані тим, що склалася така ситуація, для її вирішення, створена заявка 25784975.
Вона буде розглянута протягом 1-2 днів. Наші фахівці зроблять все, щоб вирішити питання якомога швидше і відразу ж зателефонують Вам.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:52
вчера такое же читал...слово в слово... только циферки в номере заявки отличались
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