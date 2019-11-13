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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8339834083418342
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:58

  ramaz написав:
  clientage написав:Вона буде розглянута протягом 1-2 днів. Наші фахівці зроблять все, щоб вирішити питання якомога швидше і відразу ж зателефонують Вам. :mrgreen: :mrgreen:

вчера такое же читал...слово в слово... только циферки в номере заявки отличались :mrgreen:


Мне вчера же и ответили что типа токо на зарубежных сайтах.
При этом ссылались не единсвенное место где это было написано - украинская версии FAQ.
Сейчас смотрю ссылку вообще убрали. Так что вполне можно расчитывать на ответ что такой акции не существует. )
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:00

Re: Приватбанк

  Aps написав:где это было написано - украинская версии FAQ

При чем здесь украинская версии FAQ? Есть официальные условия акции - на них должны ссылаться.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:03

  ramaz написав:
  Aps написав:где это было написано - украинская версии FAQ

При чем здесь украинская версии FAQ? Есть официальные условия акции - на них должны ссылаться.


Не ну если б я заявки рассматривал то б такую ересь конечно не писал.
Но я там не работаю. )
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:05

  ramaz написав:
  Aps написав:где это было написано - украинская версии FAQ

При чем здесь украинская версии FAQ? Есть официальные условия акции - на них должны ссылаться.

А вони були? Офіційні умови.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:18

  Кочевник написав:
  ramaz написав:
  Aps написав:где это было написано - украинская версии FAQ

При чем здесь украинская версии FAQ? Есть официальные условия акции - на них должны ссылаться.

А вони були? Офіційні умови.

Да. Откройте описание какой-нибудь акции.
Например https://promos.privatbank.ua/ua/v-interneti-kupuyte-mobilnyy-popovnyuyte
Пролистайте вниз страницы (после Поширених питань) и нажмите на надпись Офіційні правила акції
Так же было и там.
Востаннє редагувалось ramaz в Чет 14 лис, 2019 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:18

  Кочевник написав:
  ramaz написав:
  Aps написав:где это было написано - украинская версии FAQ

При чем здесь украинская версии FAQ? Есть официальные условия акции - на них должны ссылаться.

А вони були? Офіційні умови.

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Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:50

  Ferlakur написав:А вони були? Офіційні умови.
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БЛИН ЁБАГЫЙ пи**!!!
и после этого они хотят чтобы в Украине было доверие к банковской системе?
шо хотят то и ворят
может и другие вещи задним числом подправляют?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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