Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:58
ramaz написав:
вчера такое же читал...слово в слово... только циферки в номере заявки отличались
Мне вчера же и ответили что типа токо на зарубежных сайтах.
При этом ссылались не единсвенное место где это было написано - украинская версии FAQ.
Сейчас смотрю ссылку вообще убрали. Так что вполне можно расчитывать на ответ что такой акции не существует. )
Aps
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Додано: Чет 14 лис, 2019 13:00
Aps написав:
где это было написано - украинская версии FAQ
При чем здесь украинская версии FAQ? Есть официальные условия акции - на них должны ссылаться.
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ramaz
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Додано: Чет 14 лис, 2019 13:03
ramaz написав: Aps написав:
где это было написано - украинская версии FAQ
При чем здесь украинская версии FAQ? Есть официальные условия акции - на них должны ссылаться.
Не ну если б я заявки рассматривал то б такую ересь конечно не писал.
Но я там не работаю. )
Aps
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Додано: Чет 14 лис, 2019 14:05
ramaz написав: Aps написав:
где это было написано - украинская версии FAQ
При чем здесь украинская версии FAQ? Есть официальные условия акции - на них должны ссылаться.
А вони були? Офіційні умови.
Кочевник
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Додано: Чет 14 лис, 2019 14:18
Кочевник написав: ramaz написав: Aps написав:
где это было написано - украинская версии FAQ
При чем здесь украинская версии FAQ? Есть официальные условия акции - на них должны ссылаться.
А вони були? Офіційні умови.
Да. Откройте описание какой-нибудь акции.
Например
https://promos.privatbank.ua/ua/v-interneti-kupuyte-mobilnyy-popovnyuyte
Пролистайте вниз страницы (после Поширених питань) и нажмите на надпись
Офіційні правила акції
Так же было и там.
Востаннє редагувалось
ramaz
в Чет 14 лис, 2019 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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ramaz
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Додано: Чет 14 лис, 2019 14:18
Кочевник написав: ramaz написав: Aps написав:
где это было написано - украинская версии FAQ
При чем здесь украинская версии FAQ? Есть официальные условия акции - на них должны ссылаться.
А вони були? Офіційні умови.
У нас все ходы записаны!
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Ferlakur
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Додано: Чет 14 лис, 2019 14:50
БЛИН ЁБАГЫЙ пи**!!!
и после этого они хотят чтобы в Украине было доверие к банковской системе?
шо хотят то и ворят
может и другие вещи задним числом подправляют?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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