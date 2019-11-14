Додано: П'ят 15 лис, 2019 04:51

Из-за отсутствия усилий Киева по расследованию вывода средств из Приватбанка. в Европейском Союзе образовались сомнения в необходимости финансовой помощи Украине.



Об этом заявил на Форуме ассоциаций в Киеве директор внешнеполитической службы ЕС, ответственный за Восточное партнерство, Люк Девинь.



Стоит отметить, что дипломат ни разу не назвал фамилию "Коломойский", но его претензии касались вывода средств во времена, когда Приватбанком владел олигарх Игорь Коломойский.



Девинь подчеркнул, что есть одна сфера, где странам Восточного партнерства, включая Украину, не хватает успеха - верховенство права, при этом вина за это лежит именно на государствах-партнерах, а не на ЕС.



"Не мы должны преследовать тех, кто занимается банковским мошенничеством. Где те, кто украл $5,5 млрд из Приватбанка? В тюрьме ли они, ведется ли их преследование? Нет.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД