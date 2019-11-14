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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8339834083418342
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:58

  ramaz написав:
  clientage написав:Вона буде розглянута протягом 1-2 днів. Наші фахівці зроблять все, щоб вирішити питання якомога швидше і відразу ж зателефонують Вам. :mrgreen: :mrgreen:

вчера такое же читал...слово в слово... только циферки в номере заявки отличались :mrgreen:


Мне вчера же и ответили что типа токо на зарубежных сайтах.
При этом ссылались не единсвенное место где это было написано - украинская версии FAQ.
Сейчас смотрю ссылку вообще убрали. Так что вполне можно расчитывать на ответ что такой акции не существует. )
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:00

Re: Приватбанк

  Aps написав:где это было написано - украинская версии FAQ

При чем здесь украинская версии FAQ? Есть официальные условия акции - на них должны ссылаться.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:03

  ramaz написав:
  Aps написав:где это было написано - украинская версии FAQ

При чем здесь украинская версии FAQ? Есть официальные условия акции - на них должны ссылаться.


Не ну если б я заявки рассматривал то б такую ересь конечно не писал.
Но я там не работаю. )
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:05

  ramaz написав:
  Aps написав:где это было написано - украинская версии FAQ

При чем здесь украинская версии FAQ? Есть официальные условия акции - на них должны ссылаться.

А вони були? Офіційні умови.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:18

  Кочевник написав:
  ramaz написав:
  Aps написав:где это было написано - украинская версии FAQ

При чем здесь украинская версии FAQ? Есть официальные условия акции - на них должны ссылаться.

А вони були? Офіційні умови.

Да. Откройте описание какой-нибудь акции.
Например https://promos.privatbank.ua/ua/v-interneti-kupuyte-mobilnyy-popovnyuyte
Пролистайте вниз страницы (после Поширених питань) и нажмите на надпись Офіційні правила акції
Так же было и там.
Востаннє редагувалось ramaz в Чет 14 лис, 2019 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:18

  Кочевник написав:
  ramaz написав:
  Aps написав:где это было написано - украинская версии FAQ

При чем здесь украинская версии FAQ? Есть официальные условия акции - на них должны ссылаться.

А вони були? Офіційні умови.

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Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:50

  Ferlakur написав:А вони були? Офіційні умови.
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БЛИН ЁБАГЫЙ пи**!!!
и после этого они хотят чтобы в Украине было доверие к банковской системе?
шо хотят то и ворят
может и другие вещи задним числом подправляют?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 04:51

Из-за отсутствия усилий Киева по расследованию вывода средств из Приватбанка. в Европейском Союзе образовались сомнения в необходимости финансовой помощи Украине.

Об этом заявил на Форуме ассоциаций в Киеве директор внешнеполитической службы ЕС, ответственный за Восточное партнерство, Люк Девинь.

Стоит отметить, что дипломат ни разу не назвал фамилию "Коломойский", но его претензии касались вывода средств во времена, когда Приватбанком владел олигарх Игорь Коломойский.

Девинь подчеркнул, что есть одна сфера, где странам Восточного партнерства, включая Украину, не хватает успеха - верховенство права, при этом вина за это лежит именно на государствах-партнерах, а не на ЕС.

"Не мы должны преследовать тех, кто занимается банковским мошенничеством. Где те, кто украл $5,5 млрд из Приватбанка? В тюрьме ли они, ведется ли их преследование? Нет.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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  #<1 ... 8339834083418342
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