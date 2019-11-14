Уже восстановили.
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На даний час, доступ до сторінки відновлено."
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:46
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:43
Re: Приватбанк
Зашел в п24 а там по моей заявке о невыплаченных 150 грн. грязными по пополняхе светиЦЦа: "Заявка ********. Нам необхідно більше часу. Термін рішення перенесено на 16.11.19. З Вами зв'яжеться фахівець, коли питання буде вирішено." ;(
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:51
Требуйте голду с фото нашару
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:08
Re: Приватбанк
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:33
Настройки в Приват24
Здравствуйте. Подскажите, что можно поменять в настройках, чтобы при входе в Приват24, сразу загружалась полная версия, а не «Beta» версия? Спасибо.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:55
Наверное входить по ссылке
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