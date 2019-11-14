RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8340834183428343
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:46

  wildlynx написав:Похоже, акция "Черная пятница позавидует" все...

Зображення

Уже восстановили.
На минфине пишут: "З технічних причин сторінка була короткочасно закрита.
На даний час, доступ до сторінки відновлено."
Ferlakur
 
Повідомлень: 3211
З нами з: 14.10.08
Подякував: 191 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:43

Re: Приватбанк

Зашел в п24 а там по моей заявке о невыплаченных 150 грн. грязными по пополняхе светиЦЦа: "Заявка ********. Нам необхідно більше часу. Термін рішення перенесено на 16.11.19. З Вами зв'яжеться фахівець, коли питання буде вирішено." ;(
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3279
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:51

  Flamingo написав:Зашел в п24 а там по моей заявке о невыплаченных 150 грн. грязными по пополняхе светиЦЦа: "Заявка ********. Нам необхідно більше часу. Термін рішення перенесено на 16.11.19. З Вами зв'яжеться фахівець, коли питання буде вирішено." ;(

Требуйте голду с фото нашару :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29601
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2363 раз.
Подякували: 3424 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:08

Re: Приватбанк

https://promos.privatbank.ua/ua/boomerang
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8372
З нами з: 15.04.09
Подякував: 452 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:33

Настройки в Приват24

Здравствуйте. Подскажите, что можно поменять в настройках, чтобы при входе в Приват24, сразу загружалась полная версия, а не «Beta» версия? Спасибо.
lag1lag11
 
Повідомлень: 33
З нами з: 17.03.16
Подякував: 23 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:55

  lag1lag11 написав:Здравствуйте. Подскажите, что можно поменять в настройках, чтобы при входе в Приват24, сразу загружалась полная версия, а не «Beta» версия? Спасибо.

Наверное входить по ссылке https://www.privat24.ua/ , не? У беты ведь адрес другой - https://next.privat24.ua/
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3279
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:52

  Flamingo написав:Зашел в п24 а там по моей заявке о невыплаченных 150 грн. грязными по пополняхе светиЦЦа: "Заявка ********. Нам необхідно більше часу. Термін рішення перенесено на 16.11.19. З Вами зв'яжеться фахівець, коли питання буде вирішено." ;(

Перезвонили с банка - пообещали что кишмиш будет выплачен в течении 2х банковских дней. Дословно сказали, что "могли бы пообещать 18го, но мало ли что - вдруК какая накладка" ;)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3279
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:07

Re: Приватбанк

Flamingo написав:Дословно сказали, что "могли бы пообещать 18го, но мало ли что - вдруК какая накладка" ;)

А мені таки пообіцяли, що намагаматимуться з усіх сил провести сьогодні)), якщо не встигнуть то до кінця дня 18-го таки виплатять.
stryzhko
 
Повідомлень: 701
З нами з: 04.10.16
Подякував: 170 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:07

  Flamingo написав:
  lag1lag11 написав:Здравствуйте. Подскажите, что можно поменять в настройках, чтобы при входе в Приват24, сразу загружалась полная версия, а не «Beta» версия? Спасибо.

Наверное входить по ссылке https://www.privat24.ua/ , не? У беты ведь адрес другой - https://next.privat24.ua/

https://www.privat24.ua/ - редиректить на нову версію, https://www.privat24.ua/?go=p24%2Fnews - дає можливість зайти у стару
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3756
З нами з: 18.08.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8340834183428343
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, kostya77, Ratatui, Vint і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7641)
15.11.2019 18:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.