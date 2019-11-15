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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8341834283438344
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:24

  Flamingo написав:
  klug написав:https://www.privat24.ua/ - редиректить на нову версію

Видимо от каких-то настроек браузера зависит - потому как меня ни разу не "редиректило"

Мене раніше теж, сьогодні уже редиректить. Браузер не оновлювався, налаштування не змінювалися.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:30

  klug написав:

https://www.privat24.ua/ - редиректить на нову версію, https://www.privat24.ua/?go=p24%2Fnews - дає можливість зайти у стару[/quote]
Получилось. Спасибо.
lag1lag11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:08

  Flamingo написав:
  klug написав:https://www.privat24.ua/ - редиректить на нову версію

Видимо от каких-то настроек браузера зависит - потому как меня ни разу не "редиректило"

У меня тоже старая версия открывается по этой ссылке
Kalgan
 
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