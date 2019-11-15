|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:24
Flamingo написав:
Видимо от каких-то настроек браузера зависит - потому как меня ни разу не "редиректило"
Мене раніше теж, сьогодні уже редиректить. Браузер не оновлювався, налаштування не змінювалися.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3758
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:30
https://www.privat24.ua/
klug написав:
- редиректить на нову версію, https://www.privat24.ua/?go=p24%2Fnews
- дає можливість зайти у стару[/quote]
Получилось. Спасибо.
-
lag1lag11
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 17.03.16
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:08
Flamingo написав:
Видимо от каких-то настроек браузера зависит - потому как меня ни разу не "редиректило"
У меня тоже старая версия открывается по этой ссылке
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 142
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему