Diablo1977 написав:
Доброго времени суток, а на какую карту залетает кэшбэк по акции пополнение мобильного, а то светился кэшбэк 150грн, а теперь показывает 0, и выплата на карту последние цифры указаны но такой карты нет ни в натуре ни в приват24?
Согласно условий акции:
Приоритетность зачисления кэшбек:
1 - карточка Универсальная MasterCard
2 - Карточка для выплат MasterCard (если нет первой)
3 - Интернет-карта MasterCard (если нет первых и Второй)
Если в момент зачисления карта MasterCard неактивна, средства будут зачислены на любую другую карту.
А у Вас в приват24 отображается выплата на конкретную карту? У меня к примеру просто одна строка без конкретики:
08.11.2019 13:10 Выплата кэшбэк -150.00 грн
Но упали на уни-МС
Еще по двум учеткам жду. Там остаток кэшбека светится 0, но расходной записи - нету - только приходная - начисление 150 грн. в день пополнения мобильного. Вот и думаю, что сие значит - провели списание, но еще не увеличили авторизационный остаток по карте потому как надо еще и налоги удержать или что?