Доброго времени суток, а на какую карту залетает кэшбэк по акции пополнение мобильного, а то светился кэшбэк 150грн, а теперь показывает 0, и выплата на карту последние цифры указаны но такой карты нет ни в натуре ни в приват24?
Diablo1977 написав:Доброго времени суток, а на какую карту залетает кэшбэк по акции пополнение мобильного, а то светился кэшбэк 150грн, а теперь показывает 0, и выплата на карту последние цифры указаны но такой карты нет ни в натуре ни в приват24?
Согласно условий акции: Приоритетность зачисления кэшбек: 1 - карточка Универсальная MasterCard 2 - Карточка для выплат MasterCard (если нет первой) 3 - Интернет-карта MasterCard (если нет первых и Второй) Если в момент зачисления карта MasterCard неактивна, средства будут зачислены на любую другую карту. А у Вас в приват24 отображается выплата на конкретную карту? У меня к примеру просто одна строка без конкретики: 08.11.2019 13:10 Выплата кэшбэк -150.00 грн Но упали на уни-МС
Еще по двум учеткам жду. Там остаток кэшбека светится 0, но расходной записи - нету - только приходная - начисление 150 грн. в день пополнения мобильного. Вот и думаю, что сие значит - провели списание, но еще не увеличили авторизационный остаток по карте потому как надо еще и налоги удержать или что?
Седня пришел таки КБ за пополняху 08/11. Упал на карту, с которой и была пополняха Зарахування кешбек 149.94UAH (утримано податок ПДФО 26.99UAH, військовий збір 2.25UAH) Т.е. чистыми вышло 120.70
Да, есть такое дело - пришло и мне - только на 5 копеек больше - 120,75. Вы видимо меньше платили Кстати по второй учетке - выплатили пополняху за 10.11.2019 - то есть пошла выплата "второго этапа". Причем что прикольно у меня было 2 уни-визы - кредитка, с которой и пополнял мобильный и просто уни с нулевым лимитом (открывал когда-то под определенные цели). Так вот кишмиш не загасил кредитку, как было бы очевидно, а упал на "нулевку" и уже отправился в другой банк.