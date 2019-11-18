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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8342834383448345>
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:24

  Flamingo написав:
  klug написав:https://www.privat24.ua/ - редиректить на нову версію

Видимо от каких-то настроек браузера зависит - потому как меня ни разу не "редиректило"

Мене раніше теж, сьогодні уже редиректить. Браузер не оновлювався, налаштування не змінювалися.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:30

  klug написав:

https://www.privat24.ua/ - редиректить на нову версію, https://www.privat24.ua/?go=p24%2Fnews - дає можливість зайти у стару[/quote]
Получилось. Спасибо.
lag1lag11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:08

  Flamingo написав:
  klug написав:https://www.privat24.ua/ - редиректить на нову версію

Видимо от каких-то настроек браузера зависит - потому как меня ни разу не "редиректило"

У меня тоже старая версия открывается по этой ссылке
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 08:41

Доброго времени суток, а на какую карту залетает кэшбэк по акции пополнение мобильного, а то светился кэшбэк 150грн, а теперь показывает 0, и выплата на карту последние цифры указаны но такой карты нет ни в натуре ни в приват24?
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 09:52

  Diablo1977 написав:Доброго времени суток, а на какую карту залетает кэшбэк по акции пополнение мобильного, а то светился кэшбэк 150грн, а теперь показывает 0, и выплата на карту последние цифры указаны но такой карты нет ни в натуре ни в приват24?

Согласно условий акции:
Приоритетность зачисления кэшбек:
1 - карточка Универсальная MasterCard
2 - Карточка для выплат MasterCard (если нет первой)
3 - Интернет-карта MasterCard (если нет первых и Второй)
Если в момент зачисления карта MasterCard неактивна, средства будут зачислены на любую другую карту.
А у Вас в приват24 отображается выплата на конкретную карту? У меня к примеру просто одна строка без конкретики:
08.11.2019 13:10 Выплата кэшбэк -150.00 грн
Но упали на уни-МС

Еще по двум учеткам жду. Там остаток кэшбека светится 0, но расходной записи - нету - только приходная - начисление 150 грн. в день пополнения мобильного. Вот и думаю, что сие значит - провели списание, но еще не увеличили авторизационный остаток по карте потому как надо еще и налоги удержать или что?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 09:54

Re: Приватбанк

Капєц. Я бачу, що без скарг кешбек не нараховують. Сьогодні нічого не змінилося, був змшений подавати скаргу на невиплату.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:12

  Кочевник написав:Капєц. Я бачу, що без скарг кешбек не нараховують. Сьогодні нічого не змінилося, був змшений подавати скаргу на невиплату.

Мені висловили стурбованість даною ситуацією і теж створили заявку, яку розглянуть протягом 1-2 днів.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:31

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Еще по двум учеткам жду

Седня пришел таки КБ за пополняху 08/11. :evil:
Упал на карту, с которой и была пополняха
Зарахування кешбек 149.94UAH (утримано податок ПДФО 26.99UAH, військовий збір 2.25UAH)
Т.е. чистыми вышло 120.70
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:47

  clientage написав:
  Flamingo написав:Еще по двум учеткам жду

Седня пришел таки КБ за пополняху 08/11. :evil:
Упал на карту, с которой и была пополняха
Зарахування кешбек 149.94UAH (утримано податок ПДФО 26.99UAH, військовий збір 2.25UAH)
Т.е. чистыми вышло 120.70

Да, есть такое дело - пришло и мне - только на 5 копеек больше - 120,75. Вы видимо меньше платили ;)
Кстати по второй учетке - выплатили пополняху за 10.11.2019 - то есть пошла выплата "второго этапа". Причем что прикольно у меня было 2 уни-визы - кредитка, с которой и пополнял мобильный и просто уни с нулевым лимитом (открывал когда-то под определенные цели). Так вот кишмиш не загасил кредитку, как было бы очевидно, а упал на "нулевку" и уже отправился в другой банк.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:19

  Flamingo написав: у меня было 2 уни-визы - кредитка, с которой и пополнял мобильный

разве не с мастеркард надо было пополнять?
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vollena71
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