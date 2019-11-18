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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лис, 2019 13:21
vollena71 написав: Flamingo написав:
у меня было 2 уни-визы - кредитка, с которой и пополнял мобильный
разве не с мастеркард надо было пополнять?
вот-вот
... делайте хоть что-нибудь!
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