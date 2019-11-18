RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8342834383448345
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:21

  vollena71 написав:
  Flamingo написав: у меня было 2 уни-визы - кредитка, с которой и пополнял мобильный

разве не с мастеркард надо было пополнять?

вот-вот :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29616
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2364 раз.
Подякували: 3425 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:08

  vollena71 написав:
  Flamingo написав: у меня было 2 уни-визы - кредитка, с которой и пополнял мобильный

разве не с мастеркард надо было пополнять?

конечно "мастер" - просто слово "виза" короче, а пальцы "мутузят клаву" быстрее чем работает "мосК" ;).
Ужо попровил. Спасиб что заметили ;)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3295
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:56

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:кишмиш не загасил кредитку, как было бы очевидно, а упал на "нулевку" и уже отправился в другой банк.
У меня кредитка GOLD и "нулевка" обычная.
Кешбек упал на кредитку. :/
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1466
З нами з: 08.03.18
Подякував: 65 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8342834383448345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs, balbesik, IDAN, ingtrans, lel, proftpd66, Квесторе_поверніться, Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.