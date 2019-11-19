вот-вот
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лис, 2019 13:21
вот-вот
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 19 лис, 2019 14:08
Додано: Вів 19 лис, 2019 14:56
Re: Приватбанк
Додано: Вів 19 лис, 2019 15:37
Re: Приватбанк
Вчера обновил андроид-версию Приват24 (v6.01.09), теперь почему-то вход производится без подтверждающего звонка или СМС с кодом. Где в настройках это можно включить? В разделе "Безопасность" галочки на быструю авторизацию не установлены, сенсора отпечатка на телефоне нет.
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:09
Скорее всего нигде. Корезоид (или что у них там сейчас) "видит", что это входите именно вы со своего "доверенного" устройства (вы ведь пароль по прежнему вводите, правильно?) и считает, что дополнительный контроль в виде звонка или смс при входе не нужен. Кстати, а у вас симка фин-номера не в этом же устройстве стоит? Есть отдельная "труба" с финномером? Потому как если симка в этом же устройстве то "контрольный" звонок или смс ни от чего не спасают
Додано: Вів 19 лис, 2019 17:19
Re: Приватбанк
Мне тоже за пополняху зашел кешбек на уни, хотя оолнял с кдв. 120,75. А вот за 5% на магазины тишина. Кому то выплатили?
Додано: Сер 20 лис, 2019 03:19
Мне например выплатили на те карты откуда был сделан пополнях.
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