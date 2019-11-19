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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8342834383448345
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:21

  vollena71 написав:
  Flamingo написав: у меня было 2 уни-визы - кредитка, с которой и пополнял мобильный

разве не с мастеркард надо было пополнять?

вот-вот :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:08

  vollena71 написав:
  Flamingo написав: у меня было 2 уни-визы - кредитка, с которой и пополнял мобильный

разве не с мастеркард надо было пополнять?

конечно "мастер" - просто слово "виза" короче, а пальцы "мутузят клаву" быстрее чем работает "мосК" ;).
Ужо попровил. Спасиб что заметили ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:56

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:кишмиш не загасил кредитку, как было бы очевидно, а упал на "нулевку" и уже отправился в другой банк.
У меня кредитка GOLD и "нулевка" обычная.
Кешбек упал на кредитку. :/
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:37

Re: Приватбанк

Вчера обновил андроид-версию Приват24 (v6.01.09), теперь почему-то вход производится без подтверждающего звонка или СМС с кодом. Где в настройках это можно включить? В разделе "Безопасность" галочки на быструю авторизацию не установлены, сенсора отпечатка на телефоне нет.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:09

  Dobrofey написав:Вчера обновил андроид-версию Приват24 (v6.01.09), теперь почему-то вход производится без подтверждающего звонка или СМС с кодом. Где в настройках это можно включить? В разделе "Безопасность" галочки на быструю авторизацию не установлены, сенсора отпечатка на телефоне нет.

Скорее всего нигде. Корезоид (или что у них там сейчас) "видит", что это входите именно вы со своего "доверенного" устройства (вы ведь пароль по прежнему вводите, правильно?) и считает, что дополнительный контроль в виде звонка или смс при входе не нужен. Кстати, а у вас симка фин-номера не в этом же устройстве стоит? Есть отдельная "труба" с финномером? Потому как если симка в этом же устройстве то "контрольный" звонок или смс ни от чего не спасают ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:19

Re: Приватбанк

Мне тоже за пополняху зашел кешбек на уни, хотя оолнял с кдв. 120,75. А вот за 5% на магазины тишина. Кому то выплатили?
egorek
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 03:19

  Diablo1977 написав:Доброго времени суток, а на какую карту залетает кэшбэк по акции пополнение мобильного, а то светился кэшбэк 150грн, а теперь показывает 0, и выплата на карту последние цифры указаны но такой карты нет ни в натуре ни в приват24?

Мне например выплатили на те карты откуда был сделан пополнях.
Дядя Дима
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