С 6 ноября уже в обиход пустил.
У меня были современные платёжные карты Visa (к одному счету несколько карт разных систем привязано). А в краматорских отделениях болванок карт к данной акции не завезли ещё, хотя уже рассылка на почту пришла )))
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:21
Re: Приватбанк
С 6 ноября уже в обиход пустил.
У меня были современные платёжные карты Visa (к одному счету несколько карт разных систем привязано). А в краматорских отделениях болванок карт к данной акции не завезли ещё, хотя уже рассылка на почту пришла )))
Додано: Сер 20 лис, 2019 17:10
4.2. Розрахуватись безконтактно платіжним засобом Visa від ПриватБанку в будь-яких видах міського транспорту (м. Житомир, Тернопіль, Чернігів, Івано-Франківськ, Чернівці, Краматорськ, Кривий Ріг), обладнаного терміналами для безготівкових розрахунків, у Період Акції (надалі – «Акційна транзакція»).
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