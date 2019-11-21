С 6 ноября уже в обиход пустил.
У меня были современные платёжные карты Visa (к одному счету несколько карт разных систем привязано). А в краматорских отделениях болванок карт к данной акции не завезли ещё, хотя уже рассылка на почту пришла )))
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:21
Re: Приватбанк
С 6 ноября уже в обиход пустил.
У меня были современные платёжные карты Visa (к одному счету несколько карт разных систем привязано). А в краматорских отделениях болванок карт к данной акции не завезли ещё, хотя уже рассылка на почту пришла )))
Додано: Сер 20 лис, 2019 17:10
4.2. Розрахуватись безконтактно платіжним засобом Visa від ПриватБанку в будь-яких видах міського транспорту (м. Житомир, Тернопіль, Чернігів, Івано-Франківськ, Чернівці, Краматорськ, Кривий Ріг), обладнаного терміналами для безготівкових розрахунків, у Період Акції (надалі – «Акційна транзакція»).
Додано: Чет 21 лис, 2019 22:06
Re: Приватбанк
На горячке ответили об оплате частями что оплата 1-го месяца в счет кредитных средств - бесплатно, а все последующие в счет кредитных средств 4% от платежа в месяц.
Разве так было? Много раз брал эту оплату частями, последнюю выплатил пол года назад, но никаких 4% никогда им не платил. Что за бред они рассказывают?
Явно поменялось в худшую сторону.
Додано: Чет 21 лис, 2019 22:16
Maksi2
Не знаю как раньше, сейчас на ежемесячную оплату частями нужно иметь свои.
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