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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8343834483458346
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:21

Re: Приватбанк

  kreuz написав:А транспортною безконтактною візою Ви ще не затарились?
С 6 ноября уже в обиход пустил. :D
У меня были современные платёжные карты Visa (к одному счету несколько карт разных систем привязано). А в краматорских отделениях болванок карт к данной акции не завезли ещё, хотя уже рассылка на почту пришла )))
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:10

  kreuz написав:Я про це, якщо не в курсі: https://promos.privatbank.ua/ua/deshevshe-tilky-pishky

4.2. Розрахуватись безконтактно платіжним засобом Visa від ПриватБанку в будь-яких видах міського транспорту (м. Житомир, Тернопіль, Чернігів, Івано-Франківськ, Чернівці, Краматорськ, Кривий Ріг), обладнаного терміналами для безготівкових розрахунків, у Період Акції (надалі – «Акційна транзакція»).https://promos.privatbank.ua/ua/deshevshe-tilky-pishky
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:06

Re: Приватбанк

На горячке ответили об оплате частями что оплата 1-го месяца в счет кредитных средств - бесплатно, а все последующие в счет кредитных средств 4% от платежа в месяц.
Разве так было? Много раз брал эту оплату частями, последнюю выплатил пол года назад, но никаких 4% никогда им не платил. Что за бред они рассказывают?
Явно поменялось в худшую сторону.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:16

Maksi2
Не знаю как раньше, сейчас на ежемесячную оплату частями нужно иметь свои.
Vial
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:42

Maksi2, всегда так было.
Luk_v
 
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  #<1 ... 8343834483458346
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