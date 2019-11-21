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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8343834483458346
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:21

Re: Приватбанк

  kreuz написав:А транспортною безконтактною візою Ви ще не затарились?
С 6 ноября уже в обиход пустил. :D
У меня были современные платёжные карты Visa (к одному счету несколько карт разных систем привязано). А в краматорских отделениях болванок карт к данной акции не завезли ещё, хотя уже рассылка на почту пришла )))
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:10

  kreuz написав:Я про це, якщо не в курсі: https://promos.privatbank.ua/ua/deshevshe-tilky-pishky

4.2. Розрахуватись безконтактно платіжним засобом Visa від ПриватБанку в будь-яких видах міського транспорту (м. Житомир, Тернопіль, Чернігів, Івано-Франківськ, Чернівці, Краматорськ, Кривий Ріг), обладнаного терміналами для безготівкових розрахунків, у Період Акції (надалі – «Акційна транзакція»).https://promos.privatbank.ua/ua/deshevshe-tilky-pishky
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:06

Re: Приватбанк

На горячке ответили об оплате частями что оплата 1-го месяца в счет кредитных средств - бесплатно, а все последующие в счет кредитных средств 4% от платежа в месяц.
Разве так было? Много раз брал эту оплату частями, последнюю выплатил пол года назад, но никаких 4% никогда им не платил. Что за бред они рассказывают?
Явно поменялось в худшую сторону.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:16

Maksi2
Не знаю как раньше, сейчас на ежемесячную оплату частями нужно иметь свои.
Vial
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:42

Maksi2, всегда так было.

Сообщение от Сер 15 січ, 2014 12:23:
  PrivatBank написав:
  r_alik написав:Не нашел через поиск. Подскажите, пожалуйста, чтобы не платить комиссию в 4%, первый платеж по "оплате частями" тоже должен быть за счет личных средств или может быть за счет кредитного лимита?


Уважаемый Клиент, добрый день!

Первый платеж по Оплате частями взимается без комиссии 4% с кредитных средств. Более подробно Вы найдете по ссылке http://privatbank.ua/kredity/oplata-chastyami/.

С уважением, Елена.
ПриватБанк.
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 01:31

Luk_v Что тогда получается я всегда за свои платил раз о 4% ничего не знаю.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:00

  Maksi2 написав:Luk_v Что тогда получается я всегда за свои платил раз о 4% ничего не знаю.

Первый месяц за кредитные, остальные только за свои - всегда так было
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:06

  Stringer написав:
  Maksi2 написав:Luk_v Что тогда получается я всегда за свои платил раз о 4% ничего не знаю.

Первый месяц за кредитные, остальные только за свои - всегда так было

Даж не 1й месяц, а первый платеж на кассе/инете идет за кредитные (без комисс), а затем каждый месяц шобы не было комисс нуна погашать за свои, т.е. предварительно погасив всю задолженность по кредитке
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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